Le jury du procès pour meurtre du directeur général d'une compagnie d'assurance, Luigi Mangione, sera anonyme

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations issues de l'audience dans le titre, les paragraphes 1 à 2 et 6)

* La sélection du jury dans le cadre du procès pour meurtre devant la justice d'État devrait débuter le 8 septembre

* Le juge ordonne également la mise à disposition d'une salle d'audience supplémentaire pour la presse et le public si la salle principale venait à être pleine

* Le procès fédéral pour harcèlement contre Mangione est prévu en janvier

par Jack Queen

Le jury du procès pour meurtre de Luigi Mangione , qui se tiendra le mois prochain et dans lequel il est accusé d’avoir abattu un dirigeant d’une compagnie d’assurance maladie sur un trottoir de Manhattan , restera anonyme, a déclaré mardi le juge chargé de l’affaire lors d’une audience. Le juge Gregory Carro, de l’État de New York, n’a pas expliqué pourquoi les jurés resteraient anonymes. Bien que cela ne soit pas la norme dans les procès pénaux américains, les juges décident souvent de protéger l’identité des jurés du regard du public dans les affaires très médiatisées où l’on craint que les jurés ne soient victimes de harcèlement ou d’intimidation. Mangione, 28 ans, est accusé d’avoir abattu Brian Thompson, directeur général d’UnitedHealthcare, devant un hôtel en décembre 2024. Ce meurtre a été largement condamné par les responsables publics, mais il est devenu le symbole de la frustration de nombreux Américains face aux pratiques du secteur de l’assurance maladie.

Mangione a plaidé non coupable des chefs d’accusation de meurtre, de détention d’armes et de falsification retenus contre lui par le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg. Il a également plaidé non coupable des accusations de harcèlement dans une autre affaire fédérale. La sélection du jury pour le procès devrait débuter le 8 septembre. Lors de l’audience de mardi, le juge Carro a également décidé qu’une salle d’audience supplémentaire serait mise à la disposition de la presse et du public pour suivre le procès si la salle principale était pleine.

Les procureurs affirment pouvoir prouver la culpabilité de Mangione grâce à des centaines d’heures d’enregistrements de vidéosurveillance, des empreintes digitales, des traces d’ADN, un téléphone portable, une arme à feu dont les caractéristiques balistiques correspondent et un carnet dans lequel Mangione aurait écrit qu’il détestait les assureurs et qu’il voulait tuer. Les avocats de Mangione n’ont pratiquement rien révélé de leur stratégie potentielle pour le procès, bien qu’un document déposé au tribunal en juillet indique qu’ils pourraient faire valoir que Mangione avait perdu le contrôle de ses actes en raison d’un grave trouble mental . Ils n’ont pas admis qu’il était l’auteur des coups de feu.

Thompson dirigeait la branche d’assurance UNH.N du groupe UnitedHealth avant d’être abattu tôt le matin devant un hôtel où se tenait une conférence d’investisseurs. Les images choquantes du meurtre et la chasse à l’homme de cinq jours pour retrouver le suspect ont fait de cette affaire un sujet récurrent dans les médias et un véritable phénomène sur les réseaux sociaux . Mangione a été arrêté en Pennsylvanie .

Son procès dans le cadre de cette affaire fédérale devrait débuter en janvier.