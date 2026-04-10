Le jury condamne Abbott à payer 70 millions de dollars dans le cadre d'un procès portant sur des préparations pour nourrissons prématurés, selon l'entreprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour pour inclure des informations sur les dommages-intérêts punitifs dans l'affaire aux paragraphes 1 et 3 et une déclaration d'Abbott aux paragraphes 5 et 6.) par Diana Novak Jones

Un jury de Chicago a déclarévendredi que les Laboratoires Abbott ABT.N devaient payer 70 millions de dollars de dommages et intérêts à un groupe de familles qui avaient accusé la société de ne pas avoir averti que son lait maternisé pour les prématurés pouvait provoquer une maladie intestinale potentiellement mortelle, selon un porte-parole de la société.

Le verdict a été rendu à l'issue d'un long procès, le dernier en date parmi des centaines d'actions en justice alléguant que les préparations à base de lait de vache d'Abbott destinées aux prématurés peuvent provoquer une entérocolite nécrosante, ou ECN. Les actions en justice de quatre familles ont été regroupées en vue du procès.

Jeudi, le jury a reconnu la responsabilité de l'entreprise et a accordé aux quatre familles 53 millions de dollars de dommages compensatoires, selon le porte-parole. Le jury s'est réuni à nouveau vendredi pour décider des dommages-intérêts punitifs et a accordé 17 millions de dollars.

Dans une déclaration, Abbott a indiqué qu'elle ferait appel.

"La science a été ignorée dans cette affaire", a déclaré la société. "Ce verdict et la poursuite d'une théorie en désaccord avec les régulateurs et la communauté médicale risquent d'éliminer des options vitales pour les médecins et les nourrissons les plus vulnérables."

Un avocat des plaignants n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Abbott a nié que ces produits, qu'elle considère comme essentiels pour les bébés prématurés lorsque leur mère ne produit pas suffisamment de lait maternel, soient à l'origine d'une entérocolite nécrosante (ECN).

La NEC, qui provoque la mort des tissus intestinaux, touche principalement les nouveau-nés prématurés et son taux de mortalité est estimé à plus de 20 %.

Les enfants, qui sont nés dans des hôpitaux de la région de Chicago entre 2012 et 2019, ont développé une ECN mais ont survécu, selon les poursuites judiciaires. Trois d'entre eux ont dû subir une intervention chirurgicale et tous vivent avec des problèmes de santé persistants, selon les documents déposés.

DES CENTAINES D'AUTRES ACTIONS EN JUSTICE

Près de 1 000 actions en justice ont été intentées contre Abbott, qui fabrique les préparations Similac, et contre Mead Johnson, fabricant d'Enfamil, une unité de Reckitt RKT.L . Plus de 700 de ces affaires sont centralisées dans un tribunal fédéral de l'Illinois, les autres étant pendantes devant des tribunaux d'État dans des États tels que l'Illinois, le Missouri et la Pennsylvanie.

Les produits en question sont des préparations à base de lait de vache et des produits destinés à enrichir le lait maternel, spécialement conçus pour les nourrissons en milieu hospitalier, et non des préparations ordinaires vendues aux consommateurs dans les magasins.

Abbott, dont le siège se trouve dans l'Illinois, fabrique également des dispositifs médicaux, des produits nutritionnels pour adultes et pour enfants et des médicaments. Les entreprises ont déclaré que si le lait maternel protège contre la NEC, leurs préparations n'en sont pas la cause et que les avantages du lait maternel sont connus depuis longtemps par les cliniciens. Le directeur général d'Abbott, Robert Ford, a suggéré en 2024 que les produits pour prématurés pourraient ne plus être disponibles en raison du litige.

Les agences de réglementation américaines et un groupe de travail composé de scientifiques réunis par les National Institutes of Health ont déclaré dans un rapport conjoint en 2024 que les données actuelles soutiennent l'hypothèse selon laquelle c'est l'absence de lait maternel plutôt que l'exposition aux préparations qui est associée à une augmentation de l'incidence de l'ECN.

DES RÉSULTATS D'ESSAIS MITIGÉS

Les entreprises ont obtenu des résultats mitigés dans les quelques affaires qui ont été portées devant les tribunaux jusqu'à présent. En 2024, un jury du comté de St. Clair, dans l'Illinois, a ordonné à Mead Johnson de verser 60 millions de dollars à la mère d'un bébé prématuré décédé après avoir été nourri avec le lait maternisé Enfamil de la société. Quelques mois plus tard, un jury de St. Louis a condamné Abbott à verser 495 millions de dollars de dommages et intérêts dans le cadre d'une autre affaire. Les deux verdicts ont fait l'objet d'un appel.

L'année dernière, l'American Academy of Pediatrics a déposé un mémoire soutenant Mead Johnson dans son appel du verdict prononcé à son encontre, affirmant que le lait maternisé fait partie des soins standard pour les bébés prématurés. Abbott et Mead Johnson ont gagné un procès devant le tribunal de l'État du Missouri en octobre 2024, mais le juge de cette affaire a ordonné un nouveau procès après avoir constaté que les avocats des défendeurs avaient agi de manière inappropriée. Cette décision fait également l'objet d'un appel.

En mars, un juge de l'État de Floride a rejeté une affaire NEC qui devait faire l'objet d'un prochain procès, après avoir constaté qu'un avertissement supplémentaire adressé aux médecins de la famille n'aurait pas modifié leur décision d'utiliser la formule. Aucune affaire n'a été portée devant le tribunal fédéral , car le juge qui supervise ce litige a rejeté trois des quatre affaires sélectionnées pour les essais préliminaires.

Lors du dernier rejet en octobre, le juge a déclaré qu'Abbott avait présenté des preuves substantielles de la nécessité de la formule et démontré que l'alternative proposée par les plaignants n'était pas réalisable.