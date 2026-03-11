 Aller au contenu principal
Le juge examinera la résolution de l'affaire pénale entre Halkbank et les procureurs américains
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 11:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le cours de l'action de Halkbank a bondi après l'annonce de l'opération

* L'accord de poursuites différées prévoit la mise en place d'un contrôleur de conformité pour Halkbank

* Erdogan a précédemment critiqué l'affaire en la qualifiant d'illégale et d'"affreuse"

par Luc Cohen

Un juge américain devrait envisager mercredi d'approuver l'accord conclu par le gouvernement américain pour mettre fin aux poursuites pénales engagées depuis longtemps contre la banque publique turque Halkbank HALKB.IS , qui était accusée d'avoir aidé l'Iran à se soustraire aux sanctions économiques américaines.

L'accord, annoncé lundi, a fait grimper en flèche le cours de l'action de Halkbank . S'il est approuvé par le juge de district américain Richard Berman, basé à Manhattan, il soulagerait un irritant entre les États-Unis et la Turquie, alors que les alliés de l'Otan connaissent leurs meilleurs liens depuis des décennies à la suite du retour de Donald Trump à la présidence américaine l'année dernière.

M. Berman doit tenir une audition sur l'accord à 9 heures EDT (1300 GMT).

En vertu de cet accord, connu sous le nom d'accord de poursuite différée, il serait interdit à Halkbank d'effectuer des transactions au profit de l'Iran et il lui serait demandé d'engager un contrôleur pour examiner sa conformité aux sanctions et à la lutte contre le blanchiment d'argent.

Aucune somme d'argent ne changerait de mains et les poursuites seraient probablement abandonnées après que le contrôleur aura examiné la conformité de Halkbank, selon l'accord. La banque, qui avait précédemment plaidé non coupable des accusations, n'a admis aucune faute pénale dans le cadre de l'accord.

Les juges américains n'ont généralement pas le pouvoir discrétionnaire de rejeter les accords de poursuites différées sur la base de leurs conditions, mais ils peuvent les examiner pour s'assurer qu'ils sont étayés par des précédents judiciaires, selon des experts juridiques.

Pour l'instant, les procureurs et Halkbank demandent à M. Berman de suspendre l'affaire pendant 90 jours afin de donner à Halkbank la possibilité de prouver qu'elle respecte les termes de l'accord.

Jay Clayton, le principal procureur fédéral de Manhattan, a déclaré dans une lettre adressée à M. Berman ( ) que l'accord servirait les intérêts des États-Unis en luttant contre le soutien financier au gouvernement iranien.

Le président turc Tayyip Erdogan a qualifié l'affaire d'illégale et d'"affreuse".

Le département d'État avait indiqué au bureau du procureur de Manhattan, il y a plusieurs mois, que la résolution de l'affaire Halkbank était un élément important des négociations diplomatiques sur l'aide apportée par la Turquie pour garantir le cessez-le-feu d'octobre 2025 entre Israël et le Hamas, ont indiqué les procureurs dans les documents de la cour.

