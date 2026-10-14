Le Japon va investir jusqu'à 21 milliards de dollars dans deux usines de puces électroniques aux États-Unis, qui seront gérées par GlobalFoundries

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(Ajout d'actions au paragraphe 2)

par Stephen Nellis, Makiko Yamazaki et David Shepardson

Le Japon va investir jusqu'à 21 milliards de dollars dans deux usines de puces électroniques situées dans l'État de New York, qui seront détenues conjointement par le gouvernement américain et des intérêts japonais, et exploitées par GlobalFoundries GFS.O , a annoncé mercredi la société.

L'action de la société basée à Malta, dans l'État de New York, a progressé de près de 5% lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse. À la clôture d'hier, le titre avait enregistré une hausse de plus de 33% depuis le début de l'année.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un accord prévoyant un investissement de 550 milliards de dollars du Japon aux États-Unis, conclu l'année dernière par l'administration du président Donald Trump en échange d'une baisse des droits de douane appliqués par les États-Unis sur les voitures japonaises et d'autres importations, qui passeront d'au moins 25% à 15%.

Les États-Unis prendront une participation dans les nouvelles usines de puces, mais c’est le Japon qui fournira la totalité des capitaux d’investissement, a précisé GlobalFoundries.

La société, détenue majoritairement par le fonds souverain d’Abu Dhabi Mubadala Investment Co, percevra des redevances pour la construction et l’exploitation des usines, ainsi que pour la concession de licences de technologie de fabrication de puces à ces dernières.

Dans le cadre d’un accord distinct, le gouvernement américain prendra une participation de 4% dans GlobalFoundries, portant ainsi sa participation totale dans le fabricant de puces à environ 7%, a déclaré à Reuters le directeur général de GlobalFoundries, Tim Breen.

M. Breen a précisé que GlobalFoundries gérerait les relations avec la clientèle, et que parmi les premiers clients des usines de New York figuraient le japonais Renesas Electronics 6723.T et le fabricant de l’iPhone, Apple

AAPL.O .

"Nous souhaitons clairement donner la priorité aux clients américains et japonais", a-t-il déclaré. "À terme, je m’attends à ce que d’autres entreprises, non américaines et non japonaises, viennent également s’ajouter à la demande, mais nous suivrons évidemment un processus après l’annonce pour déterminer précisément qui obtiendra quoi et dans quels délais."

Le Japon a jusqu’à présent annoncé deux séries de projets d’une valeur totale de plus de 100 milliards de dollars dans le cadre de ce programme d’investissement.

Dans le cadre de l’accord conclu avec les États-Unis, c’est Donald Trump qui sélectionne les projets devant être financés par le Japon. Les flux de trésorerie disponibles issus des investissements seront répartis à parts égales entre les deux pays jusqu’à ce qu’une répartition spécifique soit atteinte, après quoi 90% iront aux États-Unis.

M. Breen, de GlobalFoundries, a déclaré qu’au moins une partie des investissements en capital réalisés par le Japon reviendrait aux fabricants d’équipements de production de puces, tels que Tokyo Electron 8035.T et d’autres entreprises japonaises qui, aux côtés de leurs concurrents américains, dominent la chaîne d’approvisionnement.

"Il va sans dire que nous avons tout intérêt à ce que les fournisseurs d’équipements japonais participent à ce projet", a déclaré M. Breen. "Nous ferons preuve d’une grande ouverture d’esprit, mais nous nous engagerons sans aucun doute fortement auprès de l’écosystème japonais, car il dispose de technologies de pointe."