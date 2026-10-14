Le Japon va investir 21 milliards de dollars dans la construction de deux usines de puces électroniques GlobalFoundries au maximum dans l'État de New York

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* Trump affirme que la participation américaine vaut désormais plus de 2 milliards de dollars

* La participation du gouvernement américain s'élèvera à environ 7 %, selon GlobalFoundries

* La première usine devrait permettre d’augmenter la capacité de production annuelle aux États-Unis d’environ 900 000 plaquettes de 300 mm lorsqu’elle sera pleinement opérationnelle

(Mises à jour tout au long de l'article avec la déclaration de Trump, le cours de l'action et les détails de l'accord)

par Stephen Nellis, David Shepardson et Makiko Yamazaki

Le Japon va investir environ 21 milliards de dollars pour construire jusqu’à deux usines de puces électroniques dans l’État de New York, qui seront détenues conjointement par le gouvernement américain et des intérêts japonais, et exploitées par GlobalFoundries

GFS.O , a annoncé mercredi la société.

Cetteinitiative s’inscrit dans le cadre d’un accord conclu l’année dernière entre l’administration Trump et le Japon, prévoyant que ce dernier investisse 550 milliards de dollars aux États-Unis en échange d’une réduction par les États-Unis des droits de douane sur les voitures japonaises et d’autres importations, qui passeront d’au moins 25 % à 15 %.

L'action de GlobalFoundries, société basée à Malta (New York) et détenue majoritairement par le fonds souverain d’Abu Dhabi Mubadala Investment Co, a progressé de plus de 4 % dans l’après-midi. Elle a enregistré une hausse de plus de 39 % depuis le début de l’année.

La construction de la première usine devrait débuter cette année, la production de puces étant prévue pour 2029. Les dirigeants de GlobalFoundries ont indiqué que les partenaires décideraient de la construction d’une deuxième usine avant la fin de l’année 2028.

Une fois pleinement opérationnelle, la première usine devrait porter la capacité de production annuelle américaine à environ 900 000 plaquettes de 300 mm, ce qui la classera parmi les plus grandes usines de fabrication de semi-conducteurs des États-Unis, et créer plus de 1 000 emplois dans l'État de New York.

Le gouvernement américain détenait auparavant une participation de 3 % dans GlobalFoundries. Le directeur général de GlobalFoundries, Tim Breen, a déclaré à Reuters que cette participation passerait à 7 %. Le Japon fournira la totalité des capitaux d’investissement dans le cadre de cet accord.

Le président américain Donald Trump a déclaré sur Truth Social que le gouvernement américain, qui a accordé 1,63 milliard de dollars de subventions à l’entreprise, évaluait cette participation de 7 % à plus de 2 milliards de dollars.

« Nous sommes la première administration de l’histoire à transformer des subventions en argent pour l’Amérique », a déclaré M. Trump.

M. Breen a indiqué à Reuters que parmi les premiers clients des usines new-yorkaises figuraient le japonais Renesas Electronics 6723.T et le fabricant d’iPhone Apple AAPL.O .

Lors d’une conférence téléphonique avec les investisseurs, les dirigeants ont indiqué que ce nouvel accord générerait des commissions pour l’entreprise pendant au moins 20 ans. Ces revenus devraient s’élever à 50 millions de dollars l’année prochaine, lorsque l’entreprise percevra des commissions pour la gestion de la construction de la première usine.

GlobalFoundries réaffectera les 955 millions de dollars précédemment accordés par le gouvernement américain afin d’accélérer les investissements dans la photonique sur silicium, les matériaux de puces en silicium-germanium et les techniques d’encapsulation avancées dans ses usines de puces existantes situées à Malta (New York) et à Burlington (Vermont).

M. Breen, de GlobalFoundries, a déclaré qu’au moins une partie des investissements en capital réalisés par le Japon reviendra aux fabricants d’équipements de production de puces, tels que Tokyo Electron 8035.T , ainsi qu’à d’autres entreprises japonaises qui, aux côtés de leurs concurrents américains, dominent la chaîne d’approvisionnement.

« Il va sans dire que nous avons tout intérêt à ce que les fournisseurs d’équipements japonais participent à ce projet », a déclaré M. Breen. « Nous ferons preuve d’une grande ouverture d’esprit, mais nous nous engagerons sans aucun doute très fortement auprès de l’écosystème japonais, car il dispose de technologies exceptionnelles. »

Le Japon a jusqu’à présent annoncé deux séries de projets d’une valeur totale de plus de 100 milliards de dollars dans le cadre de ce programme d’investissement global .

Dans le cadre de l’accord conclu avec les États-Unis, Donald Trump sélectionne les projets qui seront financés par le Japon. Les flux de trésorerie disponibles issus des investissements seront répartis à parts égales entre les deux pays jusqu’à ce qu’une répartition spécifique soit atteinte, après quoi 90 % iront aux États-Unis.