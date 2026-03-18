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Le Japon va dépenser près de 63 milliards de dollars dans la deuxième phase de son investissement aux États-Unis, selon le Nikkei
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 16:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Japon devrait dépenser environ 10 000 milliards de yens (62,72 milliards de dollars) dans la deuxième phase de sa promesse d'investissement de 550 milliards de dollars américains, en ciblant des projets tels que les réacteurs nucléaires de nouvelle génération et la production d'électricité au gaz, a rapporté le Nikkei jeudi. L'investissement devrait être annoncé lors d'un sommet entre la Première ministre Sanae Takaichi et le président Donald Trump à Washington jeudi, a indiqué le Nikkei.

Dans le cadre dece plan, Mitsubishi Heavy Industries

7011.T , Toshiba, IHI 7013.T et d'autres entreprises japonaises envisagent de participer à la construction de grands réacteurs nucléaires par Westinghouse Electric, selon le rapport. Au début du mois, Reuters avait rapporté que les deux pays s'efforçaient d'inclure un projet d'énergie nucléaire dans la deuxième série d'accords dans le cadre de la promesse d'investissement de plusieurs milliards de dollars .

(1 $ = 159,4300 yens)

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