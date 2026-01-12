Le Japon se lance dans la chasse aux terres rares alors que la Chine restreint ses approvisionnements

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le Japon va tester des boues de fonds marins contenant des terres rares près d'une île isolée

*

Une première mondiale dans le cadre de la diversification des approvisionnements

*

La Chine resserre l'approvisionnement en minéraux vitaux pour l'industrie

(Ajoute des commentaires et des détails aux paragraphes 4-6) par Yuka Obayashi

Un navire minier japonais est parti lundi pour un atoll corallien éloigné afin de sonder des boues riches en terres rares, dans le cadre des efforts déployés par Tokyo pour réduire sa dépendance à l'égard de la Chine en ce qui concerne les minerais essentiels, alors que Pékin resserre l'approvisionnement.

La mission d'un mois du navire d'essai Chikyu près de l'île de Minamitori, à quelque 1 900 km (1 200 miles) au sud-est de Tokyo, marquera la première tentative mondiale d'extraire en continu des boues de fonds marins riches en terres rares depuis 6 km (4 miles) de profondeur pour les acheminer sur un navire.

Le Japon, comme ses alliés occidentaux, a réduit sa dépendance à l'égard de la Chine pour les minéraux essentiels à la production de voitures, de smartphones et d'équipements militaires, un effort qui a pris un caractère d'urgence dans le cadre d'un différend diplomatique majeur avec Pékin.

"Après sept ans de préparation constante, nous pouvons enfin commencer les tests de confirmation. C'est très émouvant", a déclaré à Reuters Shoichi Ishii, le chef du projet soutenu par le gouvernement, alors que le navire quittait la ville portuaire de Shizuoka par une journée ensoleillée, avec le mont Fuji enneigé en arrière-plan.

"Si ce projet aboutit, il sera d'une grande importance pour la diversification de l'approvisionnement du Japon en ressources en terres rares", a-t-il déclaré, ajoutant que la récupération des minéraux clés à 6 km sous le niveau de la mer constituerait une réalisation technologique majeure.

Le navire, qui compte 130 membres d'équipage et chercheurs, devrait rentrer au port le 14 février.

IL NE SERA PAS FACILE DE RÉDUIRE LA DÉPENDANCE À L'ÉGARD DE LA CHINE

La semaine dernière, la Chine a interdit les exportations d'articles destinés à l'armée japonaise qui ont des utilisations civiles et militaires, y compris certains minéraux essentiels. Le Wall Street Journal a rapporté que Pékin a également commencé à restreindre les exportations de terres rares vers le Japon de manière plus générale.

Le Japon a condamné l'interdiction chinoise de double usage, mais a refusé de commenter l'annonce d'une interdiction plus large, que la Chine n'a ni confirmée ni infirmée. Les médias d'État chinois ont toutefois indiqué que Pékin envisageait cette mesure.

Les ministres des finances du Groupe des sept puissances industrielles discuteront de l'approvisionnement en terres rares lors d'une réunion à Washington lundi, ont indiqué des sources au fait du dossier à Reuters.

Le Japon n'est pas étranger à la colère de la Chine concernant les terres rares. En 2010, la Chine a freiné ses exportations à la suite d'un incident survenu près d'îles contestées en mer de Chine orientale.

Depuis, le Japon a réduit sa dépendance à l'égard de la Chine de 90 % à 60 % en investissant dans des projets à l'étranger, comme le partenariat entre la maison de commerce Sojitz 2768.T et la société australienne Lynas Rare Earths

LYC.AX , et en promouvant le recyclage des terres rares et des processus de fabrication moins dépendants de ces minéraux.

Le projet de l'île de Minamitori est toutefois le premier à tenter de s'approvisionner en terres rares au niveau national.

"La solution fondamentale est de pouvoir produire des terres rares à l'intérieur du Japon", a déclaré Takahide Kiuchi, économiste exécutif à l'Institut de recherche Nomura.

"Si cette nouvelle série de contrôles à l'exportation finit par couvrir un grand nombre de terres rares, les entreprises japonaises feront à nouveau des efforts pour s'éloigner de la Chine, mais je ne pense pas que ce sera facile", a-t-il ajouté.

Selon les analystes, le Japon est presque totalement dépendant de la Chine pour certaines terres rares lourdes, telles que celles utilisées pour les aimants des moteurs des véhicules électriques et hybrides, ce qui représente un risque majeur pour son industrie automobile clé.

PROJET À LONG TERME

Depuis la crise de 2010, le gouvernement japonais et les entreprises privées ont constitué des stocks de minéraux, bien qu'ils n'en divulguent pas les volumes.

Lors d'une fête du Nouvel An pour l'industrie minière japonaise, mercredi, plusieurs dirigeants ont déclaré qu'ils étaient mieux préparés qu'auparavant pour faire face à une éventuelle perturbation, citant les efforts de diversification et les stocks du Japon.

Kazumi Nishikawa, directeur principal de la sécurité économique au ministère du commerce, a toutefois déclaré que le gouvernement devait constamment rappeler aux entreprises de diversifier leurs chaînes d'approvisionnement.

"Parfois, vous savez, un événement se produit, l'entreprise réagit, mais une fois l'événement terminé, l'entreprise oublie. Nous devons poursuivre nos efforts", a déclaré Nishikawa dans le podcast China Talk de cette semaine.

Le projet de l'île Minamitori, dans lequel le gouvernement a investi 40 milliards de yens (250 millions de dollars) depuis 2018, est également un projet à long terme.

Ses réserves estimées n'ont pas été divulguées et aucun objectif de production n'a été fixé. Mais en cas de succès, un essai d'exploitation à grande échelle sera mené en février 2027.

L'exploitation de la boue était auparavant considérée comme non rentable en raison des coûts élevés. Mais si les perturbations de l'approvisionnement en provenance de Chine se poursuivent et que les acheteurs sont prêts à payer des prix plus élevés, le projet pourrait devenir viable dans les années à venir, a déclaré Kotaro Shimizu, analyste principal chez Mitsubishi UFJ Research and Consulting.

La Chine surveille de près la situation. Lorsque le navire a mené des études autour de l'île en juin de l'année dernière, une flotte de navires chinois a navigué à proximité, a déclaré Ishii.

"Nous ressentons un fort sentiment de crise face à de telles actions d'intimidation", a-t-il déclaré. La Chine a déclaré que ses actions étaient conformes au droit international et a appelé le Japon à "s'abstenir d'exagérer les menaces".