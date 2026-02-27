Banque: avec Mediobanca, MPS compte accélérer dans la banque privée

( AFP / FILIPPO MONTEFORTE )

La banque italienne Monte dei Paschi di Siena (MPS) veut s'appuyer sur son acquisition de Mediobanca pour accélérer notamment dans la banque privée, en redistribuant l'intégralité des bénéfices aux actionnaires, ont indiqué ses dirigeants vendredi en présentant leur plan stratégique 2026-2030.

Après une OPA audacieuse réussie en 2025, la petite et ancienne MPS prévoit d'avaler d'ici la fin de l'année 2026 la plus grande Mediobanca, spécialisée dans la banque privée, pour former le troisième groupe bancaire italien.

Le nouveau groupe vise un bénéfice net annuel de 3,7 milliards en 2028, contre 2,4 milliards d'euros en 2025 (hors opérations exceptionnelles).

La direction a souligné que l'ensemble de ces bénéfices serait redistribué aux actionnaires, pour un total de 16 milliards d'euros d'ici 2030.

"C'est un groupe fondé sur des racines profondes et désormais tourné vers de nouveaux horizons, de nouvelles frontières, avec audace", a assuré le directeur général du groupe, Luigi Lovaglio, lors d'une conférence pour les analystes financiers.

MPS prévoit notamment d'accélérer avec Mediobanca dans la banque privée, où les profits sont plus hauts, en élargissant ses offres d'investissement et le conseil en patrimoine, où le groupe compte avoir 500 conseillers supplémentaires d'ici 2030.

Parallèlement, MPS compte continuer à grandir dans son coeur de métier, la banque de détail (près d'un tiers du chiffre d'affaires), en numérisant davantage ses relations avec les clients. MPS compte aussi s'appuyer sur Compass, la marque de crédit à la consommation de Mediobanca, deuxième en Italie.

Le groupe compte investir un milliard d'euros d'ici 2030 dans une plateforme informatique unique. Il s'agit par exemple d'accélérer la validation de crédits grâce à l'intelligence artificielle, de 25 à 7 jours en moyenne.

Le groupe opérera sous ses deux marques MPS et Mediobanca, mais prévoit des synergies d'une valeur de 700 millions d'euros.

Si les profits seront redistribués, MPS dispose de trois milliards d'euros de capital en excédent qui devraient donner de la "flexibilité stratégique en termes de puissance de frappe au service des actionnaires, ce que peu de banques en Europe peuvent égaler", a souligné M. Lovaglio, évoquant des relais de croissance "en Italie comme à l'étranger".

Quinzième banque européenne en termes de capitalisation selon FactSet, le nouveau groupe compte 22.000 employés et 7 millions de clients, en Italie pour la majorité.

Les détails de la fusion, avec l'échange d'actions MPS contre celles de Mediobanca, qui seront retirées de la Bourse, doivent être connus d'ici le 10 mars.