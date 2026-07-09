Le Japon n'en est qu'aux «débuts» d'une recrudescence des opérations de rachat d'entreprises, selon Goldman Sachs

Bourse japonaise (Crédit : Adobe Stock / image générée par IA)

par Jun Yuan Yong et Yantoultra Ngui

Les opérations de rachat d'entreprises et d'investissement en capital-investissement au Japon n'en sont qu'à leurs « débuts » et le marché boursier du pays est bien placé pour une consolidation, a déclaré jeudi Stephanie Hui, deGoldman Sachs Asset Management, lors de l'événement Reuters NEXT Asia à Singapour.

Mme Hui a indiqué que le Japon, aux côtés de la Corée du Sud et de l'Australie, figuraient parmi les régions les plus lucratives d'Asie en matière de fusions-acquisitions ou d'opérations de retrait de la cote, compte tenu de la stabilité de leurs économies et de la taille importante de leurs entreprises.

Les sociétés de capital-investissement étrangères se sont montrées de plus en plus actives au Japon au cours des trois dernières années, notamment parce que les changements apportés aux règles de gouvernance d'entreprise ont poussé les entreprises et leurs conseils d'administration à améliorer les rendements pour les investisseurs.

Parmi les opérations réalisées cette année au Japon, on peut citer celle de KKR KKR.N visant à retirer de la cote l'entreprise chimique Taiyo Holdings 4626.T , ainsi que la concurrence entre Bain Capital et LY Corp 4689.T d'une part, et EQT EQT.N d'autre part, pour le rachat de la société Internet Kakaku.com 2371.T .

« Le nombre de sociétés cotées au Japon s'élève à 4 000, contre environ 5 000 aux États-Unis », a déclaré Mme Hui.

« La taille de l'économie américaine est six fois supérieure à celle du Japon. Si l'on prend l'exemple de l'Allemagne, dont la taille est comparable à celle du Japon, (on y compte) 400 sociétés cotées; on pourrait donc affirmer que le Japon en compte trop. »

Mme Hui a indiqué qu'il y avait au Japon plus de 1 000 entreprises dont le chiffre d'affaires annuel dépassait 1 milliard de dollars, ce qui les rendait attractives pour les acheteurs étrangers de capital-investissement.

« On peut débattre du nombre idéal de sociétés cotées au Japon, mais nous n'en sommes qu'aux prémices de ce processus. »

Mme Hui a ajouté que l'intensification de l'activité de capital-investissement au Japon avait conduit à mettre davantage l'accent sur l'efficacité des entreprises, la valeur actionnariale et la numérisation dans l'ensemble de l'économie.

S'exprimant sur l'IA lors de la conférence, Satoshi Ueyama, stratège en chef de Bain Capital Japan, a déclaré: « Notre objectif est d'identifier les entreprises qui, grâce à l'IA, sont appelées à s'imposer dans le secteur des services et peut-être dans celui des applications grand public. »

« On ne peut nier qu'une partie du marché est en effervescence (à propos de l'IA) … tous les investissements dans l'IA ne seront pas couronnés de succès », a-t-il ajouté.

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions et de citations tirées du deuxième paragraphe)