Le Japon mène les marchés asiatiques après une forte vente de JGB

La Fed devrait réduire ses taux dans un contexte de faiblesse des données économiques

Le dollar américain rebondit après avoir atteint son plus bas niveau en cinq semaines

Les actions japonaises sont en tête des gains, le Nikkei augmente de 2%, Fanuc monte en flèche

(Mise à jour des marchés pour l'après-midi en Asie, avec une vente aux enchères d'obligations d'État japonaises) par Gregor Stuart Hunter

Les actions japonaises ont mené les gains des marchés asiatiques jeudi, alors qu'une vente aux enchères d'obligations gouvernementales a attiré une forte demande de la part des investisseurs, tandis que le dollar américain s'est rétabli de son niveau le plus bas depuis cinq semaines.

Le Nikkei 225 .N225 a augmenté de 2,2%, mené par un gain de près de 12% pour le fabricant de robots industriels Fanuc Corp 6954.T , tandis que l'indice le plus large de MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS s'est négocié sans changement, pesé par des baisses en Corée et en Nouvelle-Zélande.

Dans les premiers échanges européens, les contrats à terme pan-régionaux STXEc1 étaient en hausse de 0,6%, les contrats à terme allemands DAX FDXc1 étaient en hausse de 0,6%, et les contrats à terme FTSE FFIc1 étaient en hausse de 0,31%.

La dernière vente de dette de Tokyo a attiré la plus forte demande en plus de six ans, aidant à calmer les nerfs des investisseurs après un selloff qui a poussé les rendements des obligations à très long terme à des niveaux record et s'est répandu sur les marchés mondiaux des revenus fixes plus tôt cette semaine. Les rendements obligataires augmentent lorsque les prix baissent.

"La vente aux enchères de JGB à 30 ans a été étonnamment forte", a déclaré Shoki Omori, stratégiste en chef pour les taux et les devises chez Mizuho à Tokyo. "L'ampleur des ventes antérieures semble avoir donné l'impression que les valorisations étaient bon marché, ce qui a encouragé la demande."

Mais le suivi pour les échéances plus longues "reste fragile, et le sentiment nécessitera plusieurs adjudications solides pour s'améliorer", a-t-il ajouté. Le rendement de l'obligation d'État japonaise à 30 ans était en baisse de 4,0 points de base à 3,38 %.

Le dollar était en hausse de 0,1% à 155,32 contre le yen, la devise japonaise reprenant un peu de terrain après que Reuters a rapporté que la Banque du Japon est susceptible d'augmenter les taux d'intérêt en décembre et que le gouvernement devrait tolérer une telle décision , citant trois sources gouvernementales familières avec les délibérations.

Les contrats à terme du S&P 500 e-mini ESc1 ont peu changé, l'élan des marchés américains s'étant estompé en Asie, après que des données économiques plus faibles que prévu aient renforcé les attentes d'une réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale lors de sa réunion de la semaine prochaine.

Les actions à Wall Street ont progressé mercredi, menées par les sociétés à petite capitalisation, l'indice Russell 2000 ayant bondi de 1,9 % et l'indice de référence S&P 500 .SPX ayant progressé pour la deuxième journée. Les gains sont survenus après que les données sur les emplois privés aux États-Unis aient affiché leur plus forte baisse en plus de deux ans et demi.

Parallèlement, une enquête distincte de l'Institute for Supply Management a montré que sa mesure de l'emploi dans le secteur des services s'est contractée en novembre, le sous-indice des prix payés tombant à son plus bas niveau depuis sept mois.

"Ce mouvement s'aligne sur notre opinion selon laquelle la récente hausse de l'inflation supercore est susceptible de s'atténuer, ouvrant la voie à une reprise de la désinflation en 2026", a déclaré Henry Russell, économiste d'ANZ, lors d'un podcast.

"Nous restons d'avis qu'il est approprié pour la Fed de continuer à réduire les taux d'intérêt pour répondre aux risques de baisse du marché du travail", a-t-il déclaré, ajoutant que la banque s'attend à une réduction de 25 points de base lors de la réunion de la semaine prochaine et à un nouvel assouplissement l'année prochaine.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux prévoient une probabilité implicite de 89 % d'une réduction de 25 points de base lors de la prochaine réunion de la banque centrale américaine le 10 décembre, contre 83,4 % il y a une semaine, selon l'outil FedWatch du CME Group.

L'indice du dollar américain =USD , qui mesure la force du billet vert par rapport à un panier de six devises, était en hausse de 0,1% à 98,99, mettant fin à une série de neuf jours de pertes après avoir touché son niveau le plus bas depuis le 29 octobre.

Le rendement de l'obligation du Trésor américain à 10 ans était en hausse de 2,7 points de base à 4,083%, après que le Financial Times a rapporté mercredi que les investisseurs obligataires avaient exprimé leurs préoccupations au Trésor américain que Kevin Hassett, un candidat pour devenir le prochain président de la Réserve fédérale l'année prochaine, pourrait réduire agressivement les taux d'intérêt pour s'aligner sur les préférences du président Donald Trump, en citant plusieurs personnes familières avec les conversations.

Le yuan chinois a baissé de 0,1% à 7,064 yuans contre le dollar américain dans les échanges offshore à Hong Kong CNH= après avoir atteint son niveau le plus élevé contre le billet vert depuis plus d'un an mercredi.

Le dollar australien s'est renforcé de 0,1% après que les données officielles aient montré que les dépenses des ménages australiens ont fait le plus grand bond en presque deux ans en octobre, tandis que l'excédent commercial du pays s'est élargi plus que prévu, les exportations d'or ayant grimpé pour le deuxième mois.

Les métaux précieux se sont refroidis après une récente vague de hausse . L'or XAU= était en baisse de 0,6 % à 4 179,91 dollars l'once, tandis que l'argent XAG= était en baisse de 2,2 % à 57,28 dollars l'once, après avoir atteint un record de 58,98 dollars mercredi.

Le pétrole brut Brent LCOc1 était en hausse de 0,4% à 62,94 dollars.