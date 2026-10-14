Le Japon investira jusqu'à 21 milliards de dollars dans deux usines de GlobalFoundries aux Etats-Unis

Le Japon prévoit d'investir jusqu'à 21 milliards de dollars dans deux nouvelles usines de semi-conducteurs situées dans l'Etat de New York, exploitées par GlobalFoundries et détenues conjointement par des intérêts japonais et le gouvernement américain. Cette opération s'inscrit dans un vaste accord commercial et industriel conclu entre Tokyo et Washington.

Le projet fait partie du programme de 550 milliards de dollars d'investissements japonais aux Etats-Unis négocié avec l'administration Trump, en contrepartie d'une réduction des droits de douane sur les produits japonais à 15%, contre au moins 25% auparavant. Le Japon financera intégralement la construction des deux installations, tandis que GlobalFoundries percevra des rémunérations pour leur développement, leur exploitation et l'utilisation de ses technologies. Dans le cadre d'un accord distinct, Washington prendra une participation supplémentaire de 4% dans le fabricant américain, portant sa détention à environ 7% du capital.

GlobalFoundries conservera la gestion des relations commerciales avec les clients des nouvelles usines, parmi lesquels figurent déjà Apple et le japonais Renesas Electronics. Son directeur général, Tim Breen, a indiqué vouloir privilégier les entreprises américaines et japonaises, sans exclure d'autres clients internationaux. Une partie des investissements devrait également bénéficier aux fournisseurs japonais d'équipements de fabrication, notamment Tokyo Electron. Le groupe entend ainsi renforcer ses liens avec l'écosystème industriel japonais tout en développant ses capacités de production aux Etats-Unis.

Le Japon a déjà annoncé plus de 100 milliards de dollars de projets dans le cadre de cet accord bilatéral, dont les investissements sont sélectionnés par Donald Trump. Les flux de trésorerie disponibles seront initialement partagés à parts égales entre les deux pays, avant qu'une répartition de 90% en faveur des Etats-Unis ne s'applique après l'atteinte d'un seuil convenu. L'annonce a soutenu l'action GlobalFoundries, qui progressait de plus de 4% mercredi en début de séance, portant sa hausse depuis le début de l'année à plus de 33%.