Le Japon et les États-Unis envisagent de produire des diamants synthétiques dans le cadre d'un plan d'investissement de 550 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les diamants synthétiques sont essentiels pour les puces et la fabrication de précision

*

Les États-Unis veulent accélérer la production nationale de diamants synthétiques

*

Projet de production d'électricité avec Hitachi également probable dans le premier lot

(Mise à jour avec le commentaire d'Element Six au paragraphe 13) par Tamiyuki Kihara et Makiko Yamazaki

Un projet de construction d'une usine de diamants synthétiques aux États-Unis est l'une des principales perspectives du programme d'investissement de 550 milliards de dollars du Japon, alors que les alliés s'efforcent d'accroître la production d'un matériau essentiel à la fabrication de puces et de produits de haute précision, ont déclaré des sources.

Ce projet pourrait faire partie de la première série de projets, dont Reuters rapporte les détails pour la première fois, qui devraient être dévoilés avant une visite aux États-Unis de la Première ministre japonaise Sanae Takaichi prévue dès le mois de mars, ont déclaré les deux sources.

Les deux sources ont refusé d'être identifiées car il s'agit d'une affaire privée.

"Les États-Unis veulent accélérer la production nationale de diamants synthétiques", a déclaré l'une des sources. "En impliquant des entreprises japonaises, Washington espère construire une chaîne d'approvisionnement américano-japonaise qui ne dépende pas de la Chine."

Les récentes mesures prises par la Chine pour contrôler les exportations de certains diamants artificiels ont souligné l'importance stratégique de ce matériau, dont la majeure partie est aujourd'hui produite en Chine.

Le projet de diamant synthétique implique Element Six, qui fait partie du groupe De Beers, la plus grande société de diamants au monde, a ajouté la source.

Cette nouvelle intervient alors que le Japon accélère ses efforts pour finaliser les projets dans le cadre de l'initiative convenue dans le cadre de l'accord de Tokyo avec Washington pour abaisser les droits de douane sur les exportations japonaises.

Son programme d'investissement comprendrait des fonds propres, des prêts et des garanties de prêt de la part des agences publiques Japan Bank for International Cooperation (JBIC) et Nippon Export and Investment Insurance (NEXI).

Dans le même temps, le président Donald Trump augmente les droits de douane sur la Corée du Sud, qu'il accuse de traîner les pieds pour adopter un accord similaire conclu l'année dernière.

Un projet de production d'électricité à grande échelle, impliquant le conglomérat industriel japonais Hitachi Ltd

6501.T , est également susceptible de figurer dans le premier lot de projets, ont indiqué les sources.

La valeur des projets n'était pas connue dans l'immédiat.

Le ministère japonais du commerce a refusé de commenter les projets en cours de discussion, déclarant qu'il était en pourparlers avec les États-Unis pour constituer rapidement la réserve de projets, mais que rien n'avait été décidé.

Element Six a déclaré qu'il n'existait aucun accord formel concernant des projets potentiels. Hitachi a déclaré qu'elle était engagée dans des discussions avec les gouvernements japonais et américain, mais s'est refusée à tout autre commentaire.

Le ministère américain du commerce et l'ambassade du Japon n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire en dehors des heures de bureau.

Un projet d'infrastructure majeur impliquant la construction d'un centre de données lié à SoftBank Group 9984.T reste également finaliste, a rapporté Reuters ce mois-ci.

Le diamant, l'un des matériaux connus les plus durs, est essentiel à la fabrication de haute précision.

Il est utilisé pour le polissage ultrafin des semi-conducteurs, l'usinage des métaux durs et des céramiques dans les dispositifs quantiques et la dissipation de la chaleur dans les systèmes électroniques avancés.

Les diamants artificiels ont également des applications militaires à double usage, dans la fabrication de munitions et de composants de radars.