Brésil: le taux directeur encore maintenu à 15%, pour la 5e fois consécutive

( AFP / EVARISTO SA )

La Banque centrale du Brésil a maintenu mercredi son taux directeur à 15%, pour la cinquième fois d'affilée, tentant de contenir l'inflation dans la première économie d'Amérique latine tout en anticipant un "assouplissement" à partir de mars.

La décision du Comité de politique économique (Copom) s'explique par un "environnement externe encore incertain en raison de la conjoncture et de la politique économique des Etats-Unis, avec des répercussions sur les conditions financières mondiales", selon un communiqué de la Banque centrale.

Ce taux de 15%, l'un des plus élevés au monde, est en place depuis juillet 2025, après sept hausses consécutives.

Cependant, la Banque centrale prévoit, "si le scénario attendu se confirme, d'entamer l'assouplissement de la politique monétaire", lors de la prochaine réunion du Copom en mars.

Le maintien d'un taux directeur élevé est un nouveau revers pour le gouvernement du président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva qui, depuis son arrivée au pouvoir en 2023, réclame en vain une baisse afin de stimuler l'économie du géant sud-américain.

Mais pour la Banque centrale, les prévisions d'inflation pour 2026 et 2027 "restent au-dessus de l'objectif" de 3%, avec une marge de tolérance de plus ou moins 1,5 point de pourcentage.

Pourtant, le Brésil a terminé 2025 sur une inflation à 4,26% en glissement annuel en décembre, la plaçant à l'intérieur de la fourchette ciblée par son autorité monétaire.