Le Japon et les États-Unis envisagent d'ajouter un projet d'énergie nucléaire à un programme d'investissement de 550 milliards de dollars, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Westinghouse participe à un projet d'énergie nucléaire en cours d'examen

* Une deuxième série d'accords pourrait être annoncée lors de la visite du Premier ministre japonais aux États-Unis ce mois-ci

* Un projet de fonderie et d'affinage de cuivre est également envisagé

par Tamiyuki Kihara et Makiko Yamazaki

Le Japon et les États-Unis travaillent à l'inclusion d'un projet d'énergie nucléaire dans la deuxième série d'accords dans le cadre du programme d'investissement de 550 milliards de dollars du Japon, ont déclaré mercredi à Reuters deux personnes ayant connaissance du dossier.

Le projet d'énergie nucléaire, qui impliquerait Westinghouse selon les sources, est destiné à renforcer les chaînes d'approvisionnement en énergie des deux pays, alors que la guerre au Moyen-Orient ravive les inquiétudes en matière de sécurité énergétique.

Plusieurs accords sont en cours de discussion et pourraient être annoncés lorsque la Première ministre japonaise Sanae Takaichi rencontrera le président américain Donald Trump à Washington le 19 mars, ont déclaré les sources, qui ont refusé d'être identifiées car il s'agit d'une affaire privée. Tokyo s'efforce de conclure des accords dans le cadre des engagements d'investissement qu'il a pris dans le cadre d'un accord tarifaire avec les États-Unis. Il a déjà annoncé trois projets d'une valeur de 36 milliards de dollars, dont une centrale électrique au gaz naturel dans l'Ohio.

Un projet de construction d'une installation de fonte et d'affinage du cuivre est également à l'étude, ont indiqué les sources. Afin d'approfondir les négociations, le ministre japonais du commerce, Ryosei Akazawa, prévoit de se rendre aux États-Unis à partir de jeudi pour rencontrer le secrétaire américain au commerce, Howard Lutnick, ont déclaré mercredi deux sources distinctes proches du dossier.

Westinghouse est l'une des 20 entreprises mentionnées dans une fiche d'information commune publiée en octobre par les deux gouvernements et qui ont manifesté leur intérêt pour des projets financés par Tokyo.

La société américaine, détenue par Cameco CCO.TO et Brookfield BAM.N , envisage de construire des réacteurs à eau pressurisée et des petits réacteurs modulaires pour un montant total de 100 milliards de dollars, selon la fiche d'information.

Des entreprises japonaises telles que Mitsubishi Heavy Industries 7011.T , Toshiba et IHI 7013.T pourraient potentiellement être impliquées dans ce projet, selon la fiche d'information. L'année dernière, le gouvernement américain a signé un partenariat d'au moins 80 milliards de dollars avec Westinghouse pour construire des réacteurs nucléaires, soulignant le programme de Trump visant à augmenter la production nationale d'énergie alors que l'expansion des centres de données d'intelligence artificielle stimule la demande.

La fiche d'information indique également que Falcon Copper envisage de construire une usine de fusion et d'affinage du cuivre d'une valeur de 2 milliards de dollars et étudie la possibilité d'impliquer des fournisseurs et des acheteurs japonais. Un fonctionnaire du ministère japonais de l'industrie a déclaré que le gouvernement ne savait pas comment les négociations allaient se dérouler. Mitsubishi Heavy a déclaré que rien n'avait été décidé et qu'elle évaluerait toute fourniture d'équipement au cas par cas. Toshiba s'est refusé à tout commentaire. IHI a déclaré qu'elle examinerait les détails si des négociations concrètes étaient engagées. Westinghouse et Falcon Copper n'ont pas pu être joints pour des commentaires en dehors de leurs heures d'ouverture.