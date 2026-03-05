Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec Soitec, Capgemini, Merck KGaA, Renk, Aviva et ITV)

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* COMPAGNIES AÉRIENNES - Les actions du secteur restent à surveiller, dans un contexte de hausse des prix du pétrole et alors que davantage de vols ont décollé du Moyen-Orient, les opérations de rapatriement des ressortissants étrangers s'étant poursuivies dans la nuit de mercredi à jeudi.

* SOITEC SOIT.PA a annoncé jeudi la signature d'un accord pluriannuel pour fournir des plaques POI de pointe pour Skyworks Solutions.

* CAPGEMINI CAPP.PA a annoncé jeudi le renouvellement de son partenariat stratégique avec le géant américain de la restauration rapide McDonald's.

* TF1 TFFP.PA - Barclays a abaissé sa recommandation à "sous-pondérer" contre "pondération en ligne".

* MERCK KGaA MRCG.DE - Le laboratoire allemand a annoncé jeudi prévoir une baisse de son Ebitda ajusté pouvant atteindre 9,8% en 2026, pénalisé par les effets défavorables des taux de change et par la perte de protection par brevet d'un médicament contre la sclérose en plaques.

* ASSOCIATED BRITISH FOODS ABF.L - Primark a nommé jeudi son directeur général par intérim, Eoin Tonge, au poste de directeur général permanent, alors même que son propriétaire envisage de se séparer de la chaîne de vêtements à bas prix.

* WIZZ AIR WIZZ.L a déclaré mercredi qu'elle s'attendait à ce que le conflit actuel au Moyen-Orient ait un impact négatif d'environ 50 millions d'euros (58,19 millions de dollars) sur son bénéfice net pour l'exercice 2026.

* RENK R3NK.DE - Le groupe de défense, l'un des principaux fournisseurs de transmissions pour les chars Leopard 2, a publié jeudi un chiffre d'affaires annuel conforme aux estimations des et a déclaré qu'il proposerait une augmentation de 38% de son dividende.

Ces résultats soulignent la position de Renk en tant que principal bénéficiaire du réarmement de l'Allemagne et des efforts plus larges de l'Otan visant à augmenter les dépenses de défense.

* CAMPARI CPRI.MI - Le groupe italien de spiritueux a déclaré mercredi que son chiffre d'affaires organique avait augmenté de 2,4% l'année dernière, malgré un contexte difficile pour le secteur et les perturbations liées aux ouragans en Jamaïque. Le directeur général Simon Hunt a par ailleurs indiqué ne prévoir aucun impact matériel lié au conflit au Moyen-Orient, mais anticipe pour 2026 une charge de 30 millions d'euros liée aux droits de douane américains.

* BAYER BAYGn.DE - Un juge d'un tribunal d'État du Missouri a donné son feu vert initial à un projet d'accord à hauteur de 7,25 milliards de dollars visant à régler des milliers de poursuites judiciaires contre l'herbicide Roundup, mis en cause pour plusieurs cas de lymphome non-hodgkinien, un cancer du système immunitaire lié au glyphosate.

* AVIVA AV.L - L'assureur britannique a fait état jeudi d'une hausse de 25% de son bénéfice annuel et a annoncé la reprise de son programme de rachat d'actions, grâce à son rapprochement avec son concurrent Direct Line et à la croissance de ses primes d'assurance et de ses activités de gestion de patrimoine.

* ENTAIN ENT.L - Le propriétaire de Ladbrokes a déclaré jeudi que sa perte annuelle après impôts s'était creusée, après avoir enregistré une charge plus importante que prévu de 488 millions de livres sterling (560,51 millions d'euros) liée à l'augmentation des taxes sur les jeux d'argent au Royaume-Uni annoncée en novembre dernier.

* TOMTOM TOM2.AS a annoncé jeudi que Harold Goddijn, le directeur général du groupe néerlandais spécialisé dans les technologies cartographiques, quitterait ses fonctions le 16 avril et serait remplacé par Mike Schoofs, actuellement responsable du chiffre d'affaires.

* INDITEX ITX.MC - Deutsche Bank a relevé sa recommandation sur la valeur à "acheter" contre "conserver".

* DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK PBBG.DE - La banque immobilière allemande a fait état jeudi d'une perte nette en 2025, invoquant les difficultés rencontrées sur le marché immobilier commercial américain.

* DHL DHLn.DE - Le groupe logistique allemand a déclaré jeudi s'attendre à un bénéfice d'exploitation en hausse en 2026, une prévision globalement conforme aux attentes du marché, malgré la détérioration de l'environnement géopolitique.

* ITV ITV.L - La chaîne de télévision britannique, en pourparlers pour vendre sa division diffusion à Sky, a publié jeudi une baisse de son bénéfice d'exploitation ajusté inférieure aux attentes en 2025 et a déclaré que les recettes publicitaires du premier trimestre avaient été meilleures que prévu.

