Le Japon considère le crédit privé comme un pilier de sa politique malgré les turbulences des marchés étrangers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Makiko Yamazaki et Takahiko Wada

Le régulateur financier japonais considère le crédit privé comme un pilier clé potentiel de sa nouvelle stratégie visant à répondre à la demande croissante de financement des entreprises, stimulée par l'augmentation des activités de fusion et d'acquisition, a déclaré un haut fonctionnaire à Reuters, malgré les turbulences sur les marchés du crédit privé à l'étranger.

Cette décision reflète un changement dans le comportement des entreprises japonaises, la hausse de l'inflation les incitant à investir les liquidités qu'elles détiennent depuis longtemps, une tendance qui, selon les analystes, pourrait s'accélérer à mesure que la Première ministre Sanae Takaichi donne la priorité à une croissance tirée par l'investissement.

Contrairement aux marchés du crédit privé à l'étranger qui subissent de lourdes pertes, le marché japonais "reste sous-développé et a besoin d'être cultivé", a déclaré Michinori Haba, directeur général adjoint de l'Agence des services financiers en charge des marchés financiers, lors d'une interview.

Selon Haba, la demande de financement s'est encore renforcée alors que l'administration Takaichi promeut l'investissement parallèlement à l'augmentation des activités de fusion et d'acquisition, accélérant ainsi le débat gouvernemental sur la nécessité de diversifier les fournisseurs de capitaux.

"Dans le cadre de la nouvelle stratégie financière du gouvernement, le crédit privé national pourrait constituer l'un des principaux piliers", a-t-il déclaré, ajoutant que la politique est fondée sur une surveillance étroite de la gouvernance et des développements à l'étranger.

Le gouvernement prévoit de compiler une nouvelle stratégie financière dans quelques mois dans le but de réorganiser l'écosystème financier pour stimuler la croissance de la quatrième économie mondiale.

Le marché japonais du crédit privé reste minuscule car les entreprises ont longtemps compté sur les prêts bancaires traditionnels facilement accessibles, mais la demande de financement à plus haut risque devrait augmenter en raison de l'accroissement du nombre et de la taille des opérations de fusion et d'acquisition.

L'année dernière, les fusions-acquisitions impliquant des entreprises japonaises ont plus que doublé par rapport à l'année précédente, atteignant le chiffre record de 51 000 milliards de yens (345 milliards de dollars), alimentées par des opérations de rachat de sociétés privées de plusieurs milliards de dollars, selon le LSEG.

"Le crédit privé peut servir de source de financement pour les prêts de rachat à effet de levier", a déclaré M. Haba, ajoutant que le financement mezzanine - un capital hybride qui se situe entre la dette de premier rang et les capitaux propres - a été particulièrement faible au Japon.

Les géants financiers japonais commencent à s'intéresser au marché intérieur naissant.

Sumitomo Mitsui Financial Group 8316.T , qui détient 6% du gestionnaire d'actifs alternatifs américain Ares Management

ARES.N , est en pourparlers avec Nippon Life Insurance pour mettre en place un fonds de crédit privé destiné à fournir des prêts pour les rachats d'entreprises par effet de levier, selon des sources familières avec le sujet.

De telles initiatives constituent "un développement positif", a déclaré M. Haba.

(1 $ = 158,8800 yens)