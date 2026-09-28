Le "Help to Buy" met les promoteurs sur le toit, Evolution et Bodycote sous pression

Les promoteurs immobiliers britanniques s'envolent après l'annonce d'une nouvelle mesure en faveur des primo-accédants. Ailleurs en Europe, Keller profite d'un contrat majeur aux Etats-Unis, tandis qu'Evolution, Cibus Nordic Real Estate et Bodycote reculent.

Actions en hausse

Promoteurs immobiliers britanniques : Persimmon ( 15%), Taylor Wimpey ( 14,7%), Bellway ( 14,5%), Barratt Redrow ( 14%) et Berkeley Group ( 4,5%) bondissent après l'annonce par le gouvernement d'une mesure en faveur des primo-accédants. Cette politique relance le dispositif "Help to Buy", destiné à soutenir la croissance économique en stimulant la demande de logements neufs.

Keller Group ( 5%) : le groupe progresse après l'obtention d'une nouvelle commande modificative de 650 millions de dollars dans le cadre de la reconstruction de l'autoroute I-40 aux États-Unis. Keller totalise désormais environ 1 milliard de dollars de travaux sur ce projet, dont 10% ont déjà été réalisés. Il s'agit du "plus important de l'histoire" du groupe, selon son directeur général, James Wroath.

Asker Healthcare ( 4,1%) : la société suédoise bénéficie du rachat de 10 000 actions par Joachim Zetterlund, directeur technique du groupe. Plusieurs autres initiés ont également réalisé des transactions importantes ce mois-ci, notamment la semaine dernière.

Elekta ( 3,2%) : le fabricant suédois de dispositifs médicaux profite d'une recommandation à l'achat de Dagens industri, dans le cadre de sa rubrique "L'action de la semaine". Le journal estime le potentiel de hausse du titre à environ 30% sur un an.

EssilorLuxottica ( 2,6%) : le fabricant franco-italien de lunettes profite de rumeurs autour d'une éventuelle cession de la participation d'Armani à son capital. Le groupe italien de luxe envisagerait de répartir cette participation de 15% entre L'Oréal, LVMH et EssilorLuxottica.

Actions en baisse

Evolution (-4,2%) : le développeur suédois de jeux de casino en direct sur internet est pénalisé par l'interdiction des paris sportifs et des casinos en ligne au Brésil. L'impact potentiel reste toutefois limité par le poids de l'Amérique latine, qui n'a représenté que 8,6% des revenus d'Evolution au cours des douze derniers mois.

Cibus Nordic Real Estate (-3,9%) : alors que les promoteurs britanniques signent leurs meilleures performances de l'année, le groupe immobilier suédois recule après une dégradation de Nordea. L'analyste passe d'"acheter" à "conserver" et abaisse son objectif de cours de 170 à 145 couronnes. Cette décision fait suite à une révision à la baisse des prévisions et des multiples de valorisation des sociétés comparables.

Bodycote (-3,1%) : le spécialiste britannique du traitement thermique perd du terrain après l'abandon du projet de rachat par CVC. Ce retrait réduit les espoirs d'une surenchère et ramène mécaniquement le titre vers les 940 pence par action proposés par Veritas Capital.

SMA Solar (-2,6%) : le fabricant allemand d'onduleurs solaires recule sur fond d'inquiétudes concernant la réforme du soutien aux énergies renouvelables en Allemagne. À partir de 2027, les petites installations photovoltaïques de moins de 25 kW ne devraient notamment plus bénéficier d'un soutien permanent, faisant craindre un ralentissement des investissements résidentiels.

Icop (-2,2%) : le constructeur italien de bâtiments et de routes est sanctionné en Bourse après avoir relancé son offre sur Trevi et relevé à 24% la contrepartie de l'OPE. L'opération prévoit une émission accrue d'obligations, une perspective mal accueillie par les investisseurs.