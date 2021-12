Le hedge fund Millennium Management fait évoluer sa structure française

(NEWSManagers.com) - Le hedge fund new yorkais Millennium Management Global Investment (Millennium) a fait évoluer ces derniers mois sa structure française, a appris NewsManagers.

Créée en avril 2019 aux fins de recherche et d'analyse pour le groupe Millennium et précédemment nommée Millennium Advisory France, cette structure a pris une nouvelle dénomination en juillet dernier, à savoir Millennium Capital Management France.

Elle a également changé son activité à la mi-novembre selon les informations de NewsManagers. La structure a désormais pour activité l'exercice d'une activité de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et la gestion de fonds d'investissements (fonds d'investissement alternatifs (fia) français ou étrangers et directement ou par délégation). Ce qui suggère qu'elle est en voie d'obtention d'une licence en tant que société de gestion de portefeuille auprès de l'Autorité des marchés financiers.

En outre, la gouvernance de Millennium Capital Management France a changé mi-novembre. Emilie Aye, qui évolue chez Millennium Management depuis 2016 en qualité de responsable du risque sur les matières premières et futures systématiques, a été nommée présidente de la filiale française. Grégoire Thomas a pris les fonctions de directeur général en lieu et place de Martin Pabari. Il a rejoint la firme en juillet en tant que gérant de portefeuille après quatre années passées chez Bank of America en tant que responsable des instruments synthétiques actions et du prêt de titres et plus de quinze ans chez Société Générale.

Millennium Management gère quelque 57,1 milliards de dollars.