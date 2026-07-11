Le Guide suprême iranien promet de venger son père assassiné

L'ayatollah Mojtaba Khamenei, le nouveau guide suprême iranien a déclaré samedi que venger son prédécesseur et père assassiné était "la volonté de la nation", ajoutant que cela "devait absolument" avoir lieu, selon un message publié sur son compte Telegram.

Ce message est publié à l'occasion des cérémonies funéraires de son père, l'ayatollah Ali Khamenei, organisées plusieurs mois après sa mort lors des frappes aériennes américano-israéliennes du 28 février, début de l'actuel conflit en Iran.

"Nous nous engageons à venger le sang du guide martyr et de tous les martyrs de ces deux guerres face à ces assassins criminels et infâmes", déclare Mojtaba Khamenei.

(Enas Alashray and Ahmed Elimam, Version française Benoit Van Overstraeten)