Le Guide MICHELIN dévoile sa sélection 2026 des Clefs MICHELIN au Moyen-Orient, en Afrique et en Inde

189 hôtels en Arabie saoudite, au Qatar, à Bahreïn, à Oman, au Koweït, aux Émirats arabes unis, en Jordanie, au Maroc, en Égypte, en Afrique du Sud et en Inde reçoivent la distinction Clef MICHELIN

Neuf hôtels reçoivent Trois Clefs MICHELIN

Deux établissements distingués parmi les quatre Prix Spéciaux du Guide MICHELIN



DUBAÏ, Émirats arabes unis, 20 sept. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Guide MICHELIN a dévoilé sa sélection 2026 des Clefs MICHELIN , récompensant 2 832 hôtels dans le monde pour l’excellence de leurs expériences de séjour. Après plusieurs mois de visites anonymes, cette sélection mondiale accueille près de 470 nouveaux hôtels distingués dans 79 destinations , témoignant d’un secteur hôtelier porté par des séjours toujours plus immersifs, personnalisés et expérientiels.

Au Moyen-Orient, en Afrique et en Inde, 189 hôtels répartis dans 11 destinations ont reçu des Clefs MICHELIN, illustrant la diversité croissante du paysage hôtelier, des hôtels emblématiques en ville et palais historiques aux retraites dans le désert, lodges de safari, resorts contemporains et établissements intimistes en harmonie avec leur environnement.

Parmi les 189 hôtels sélectionnés, 130 reçoivent Une Clef MICHELIN, 50 reçoivent Deux Clefs MICHELIN et 9 reçoivent la plus haute distinction : Trois Clefs MICHELIN .

Au-delà d’une simple distinction de luxe, la sélection 2026 met en lumière les différentes façons dont un hôtel peut proposer un séjour exceptionnel : à travers son architecture et son design, une personnalité singulière, un service particulièrement soigné, un lien fort avec son environnement ou encore une expérience qui donne aux voyageurs une raison de découvrir une destination.

Des paysages désertiques aux palais historiques : un paysage hôtelier façonné par son environnement

La sélection 2026 témoigne d’une évolution plus large du secteur hôtelier, où le design singulier, les expériences immersives et un ancrage local toujours plus marqué façonnent de plus en plus la manière dont les voyageurs découvrent une destination.

Cette diversité est particulièrement visible dans la région.

En Arabie saoudite , 17 hôtels reçoivent des Clefs MICHELIN, parmi lesquels Desert Rock Resort , qui reçoit Trois Clefs MICHELIN ainsi que le Prix MICHELIN Architecture et Design . Niché dans les montagnes du Hedjaz, l’établissement se distingue par son intégration saisissante dans le paysage environnant.

Les Émirats arabes unis reçoivent 25 Clefs MICHELIN , dont Trois Clefs MICHELIN pour Atlantis The Royal, Dubai , tandis que le Qatar compte 11 hôtels récompensés d’une Clef MICHELIN. La sélection du Golfe comprend également trois hôtels récompensés d’une Clef MICHELIN à Bahreïn , trois à Oman et deux au Koweït , ainsi que cinq hôtels en Jordanie .

Au Maroc , 31 hôtels reçoivent des Clefs MICHELIN, dont les établissements récompensés de Trois Clefs MICHELIN Kasbah Tamadot et La Mamounia , qui illustrent le mariage singulier de l’architecture, du patrimoine, du paysage et de l’hospitalité contemporaine du pays. L’Égypte compte quant à elle 13 hôtels récompensés d’une Clef MICHELIN dans la sélection régionale, dont 2 établissements récompensés de Deux Clefs MICHELIN , renforçant encore la reconnaissance de la diversité de l’offre hôtelière de la région.

Plus au sud, l’Afrique du Sud compte 32 hôtels récompensés de Clefs MICHELIN , dont 3 établissements récompensés de Trois Clefs MICHELIN. Londolozi Game Reserve reçoit également le Prix MICHELIN Ancrage Local , qui distingue son lien singulier avec son environnement et son approche de l’hospitalité.

L’Inde compte le plus grand nombre d’hôtels récompensés de Clefs MICHELIN parmi les 11 destinations de cette sélection régionale, avec 47 établissements distingués. Deux établissements historiques, Taj Falaknuma Palace à Hyderabad et Taj Lake Palace à Udaipur, reçoivent Trois Clefs MICHELIN, portant à deux le nombre de palais hôteliers indiens les plus emblématiques ainsi distingués.

Ensemble, ces établissements illustrent l’étendue des expériences hôtelières reconnues par le Guide MICHELIN, où un séjour exceptionnel peut prendre de nombreuses formes et où l’individualité, le caractère et le lien avec l’environnement occupent une place centrale.

Neuf hôtels reçoivent la plus haute distinction hôtelière du Guide MICHELIN

Parmi les 189 hôtels distingués dans les 11 destinations, 9 reçoivent Trois Clefs MICHELIN , la plus haute distinction hôtelière du Guide MICHELIN.

La sélection 2026 des établissements récompensés de Trois Clefs MICHELIN comprend :

Desert Rock Resort , Arabie saoudite

, Arabie saoudite Atlantis The Royal, Dubai , Émirats arabes unis

, Émirats arabes unis Kasbah Tamadot , Maroc

, Maroc La Mamounia , Maroc

, Maroc Royal Malewane , Afrique du Sud

, Afrique du Sud Delaire Graff Estate , Afrique du Sud

, Afrique du Sud Londolozi Game Reserve , Afrique du Sud

, Afrique du Sud Taj Falaknuma Palace , Inde

, Inde Taj Lake Palace , Inde



Ensemble, ces établissements proposent des interprétations très différentes de l’expérience d’un séjour extraordinaire, entre paysages désertiques, safaris, palais historiques, resorts de destination et hôtellerie urbaine emblématique.

Une sélection mondiale qui reflète l’évolution du paysage hôtelier

La sélection régionale s’inscrit dans le cadre de la deuxième sélection mondiale des Clefs MICHELIN du Guide MICHELIN, qui compte désormais 2 832 hôtels récompensés dans le monde , dont 2 020 Une Clef MICHELIN, 657 Deux Clefs MICHELIN et 155 Trois Clefs MICHELIN .

À l’échelle mondiale, près de 470 hôtels ont reçu une nouvelle distinction , et les Clefs MICHELIN sont désormais présentes dans 79 destinations. La sélection 2026 voit également la distinction attribuée pour la première fois dans 10 destinations, renforçant encore la présence du Guide MICHELIN dans l’univers de l’hôtellerie.

Pour Gwendal Poullennec, directeur international du Guide MICHELIN , l’expansion continue de la sélection hôtelière reflète un secteur en pleine évolution :

« Cette deuxième sélection mondiale des Clefs MICHELIN témoigne de l’extraordinaire dynamisme qui anime, cette année encore, le secteur hôtelier. Avec 470 établissements nouvellement distingués, nous observons une montée en gamme continue de l’offre, portée par des projets toujours plus créatifs et ambitieux. Partout dans le monde, des hôteliers réinventent l’expérience du séjour à travers des concepts plus immersifs, personnalisés et expérientiels.

Cette capacité d’innovation s’exprime aussi bien dans les destinations incontournables que sur les marchés touristiques émergents. Souvent impulsée par des hôteliers indépendants visionnaires, cette évolution des concepts inspire aujourd’hui l’ensemble du secteur. Elle est également soutenue par les investissements des grands groupes internationaux, qui contribuent à accélérer cette transformation. La sélection 2026 célèbre ainsi la diversité, la vitalité et l’excellence d’un secteur en constante évolution, qui ne cesse de repousser les limites de l’expérience hôtelière et d’inviter les voyageurs à découvrir de nouvelles destinations. »

Deux établissements régionaux récompensés parmi les quatre Prix Spéciaux du Guide MICHELIN

La sélection 2026 du Guide MICHELIN comprend également quatre Prix Spéciaux qui récompensent des hôtels dont l’approche singulière a particulièrement retenu l’attention des inspectrices et inspecteurs du Guide MICHELIN.

Deux de ces quatre prix sont attribués à des établissements de la sélection du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Le Prix MICHELIN Architecture et Design est attribué à Desert Rock Resort , à Umluj, en Arabie saoudite, pour son intégration saisissante dans le paysage des montagnes du Hedjaz.

Le Prix MICHELIN Ancrage Local est attribué à Londolozi Game Reserve , dans le parc national Kruger, en Afrique du Sud, qui se distingue par son approche pionnière du safari et son lien de longue date avec le paysage et la culture de la région.

La sélection mondiale comprend également le Prix MICHELIN Bien-Être , attribué à Schloss Elmau Luxury Spa Retreat & Cultural Hideaway, en Allemagne, ainsi que le Prix MICHELIN Ouverture de l’Année , attribué à Airelles Palladio Venice, en Italie.

Une sélection effectuée anonymement et en toute indépendance par les inspectrices et inspecteurs du Guide MICHELIN

La Clef MICHELIN est la distinction hôtelière décernée par le Guide MICHELIN, équivalente à l’Étoile MICHELIN pour les restaurants. Elle met en lumière les hôtels les plus remarquables de la sélection hôtelière du Guide MICHELIN.

Les inspectrices et inspecteurs du Guide MICHELIN visitent les hôtels de manière anonyme et indépendante et évaluent chaque établissement selon cinq critères universels :

Excellence en matière d’architecture et de design intérieur

Qualité et régularité du service

Personnalité et caractère de l’établissement

Cohérence entre le niveau de l’expérience et le prix

Contribution significative au quartier ou à l’environnement



Une Clef MICHELIN : un séjour singulier.

Deux Clefs MICHELIN : un séjour exceptionnel.

Trois Clefs MICHELIN : un séjour extraordinaire.

L’intégralité de la sélection 2026 des Clefs MICHELIN est disponible sur les plateformes numériques du Guide MICHELIN, où les voyageurs peuvent explorer les hôtels, découvrir les distinctions qui leur ont été attribuées et trouver l’inspiration pour leur prochain séjour.

La sélection 2026 des Clefs MICHELIN en un coup d’œil

189 hôtels récompensés de Clefs MICHELIN dans 11 destinations au Moyen-Orient, en Afrique et en Inde

hôtels récompensés de Clefs MICHELIN dans 11 destinations au Moyen-Orient, en Afrique et en Inde 130 Une Clef MICHELIN

Une Clef MICHELIN 50 Deux Clefs MICHELIN

Deux Clefs MICHELIN 9 Trois Clefs MICHELIN

Trois Clefs MICHELIN 2 832 hôtels récompensés de Clefs MICHELIN dans le monde

hôtels récompensés de Clefs MICHELIN dans le monde 2 020 hôtels Une Clef MICHELIN dans le monde

hôtels Une Clef MICHELIN dans le monde 657 hôtels Deux Clefs MICHELIN dans le monde

hôtels Deux Clefs MICHELIN dans le monde 155 hôtels Trois Clefs MICHELIN dans le monde

À propos de la sélection d'hôtels du Guide MICHELIN

La sélection d'hôtels du Guide MICHELIN repose sur le travail de ses inspectrices et inspecteurs, qui voyagent de manière anonyme et indépendante afin d'identifier les hôtels proposant des expériences exceptionnelles. La sélection couvre un large éventail d’établissements, des sites historiques et grands hôtels aux boutiques-hôtels indépendants, retraites isolées et nouvelles ouvertures innovantes.

La Clef MICHELIN est la distinction hôtelière décernée par le Guide MICHELIN, équivalente à l’Étoile MICHELIN pour les restaurants. Introduite en 2024 dans 15 destinations d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Asie, la Clef MICHELIN est depuis devenue une distinction mondiale.

Les hôtels reçoivent Une, Deux ou Trois Clefs MICHELIN selon le niveau d’expérience qu’ils proposent :

. Une Clef MICHELIN : un séjour singulier.

. Deux Clefs MICHELIN : un séjour exceptionnel.

. Trois Clefs MICHELIN : un séjour extraordinaire.

À propos de Michelin :

Michelin développe une entreprise leader dans la fabrication de matériaux composites et d’expériences qui transforment notre quotidien. Pionnier de l’ingénierie des matériaux depuis plus de 130 ans, Michelin s’appuie sur une expertise unique pour contribuer de manière décisive au progrès humain et à un monde plus durable. Fort de son savoir-faire en matière de composites polymères, Michelin innove en permanence pour fabriquer des pneus et des composants de qualité destinés à des applications cruciales dans des domaines aussi variés que la mobilité, la construction, l’aéronautique, les énergies à faible émission de carbone et la santé. L’attention que porte Michelin à ses produits et sa profonde connaissance de ses clients incitent le groupe à proposer les meilleures expériences. Celles-ci concernent aussi bien la fourniture de solutions connectées basées sur les données et l’IA dédiées aux flottes professionnelles que la recommandation de restaurants et d’hôtels d’exception sélectionnés par le Guide MICHELIN. Domiciliée à Clermont-Ferrand, en France, l’entreprise Michelin est présente dans 175 pays et emploie 122 600 personnes. ( www.michelin.com ).

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4685ff25-ec56-41e3-bf8c-b37729ef6178

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