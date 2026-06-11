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Le Grupo Mexico et son partenaire américain s'intéressent au réseau de transport de céréales en Argentine dans le cadre de la campagne de privatisation menée par Milei
information fournie par Reuters 11/06/2026 à 18:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Donne des précisions sur Belgrano Cargas et Grupo Mexico Transportes) par Lucila Sigal

Le groupe mexicain Grupo Mexico Transportes USA (GMXT) a conclu un accord avec la société américaine de technologie ferroviaire Wabtec en vue de soumissionner conjointement pour l'opérateur de fret public argentin Belgrano Cargas y Logistica (BCYL), a déclaré jeudi à Reuters une source au sein de GMXT. Cette source a souhaité garder l'anonymat car elle n'était pas autorisée à s'exprimer sur cette transaction.

La privatisation proposée de BCYL s'inscrit dans le cadre de la volonté du président Javier Milei de transférer des entreprises publiques vers le secteur privé. L'Argentine publiera dans les prochains jours les documents d'appel d'offres pour la privatisation de BCYL, qui exploite les trois plus grandes lignes de trains de marchandises du pays. La société n'a pas répondu à une demande de commentaires.

Grupo Mexico Transportes USA est une filiale de Grupo Mexico, un conglomérat basé au Mexique. Selon les médias locaux, plusieurs autres entreprises ont également manifesté leur intérêt pour l'appel d'offres. Parmi elles figurent le groupe minier Rio Tinto et un consortium agricole composé de Bunge, Cargill, Louis Dreyfus Company, l'Asociacion de Cooperativas Argentinas et Aceitera General Deheza.

La société argentine exploite les lignes de fret Urquiza, Belgrano et San Martin, qui transportent ensemble environ 7,5 millions de tonnes de marchandises par an, dont 60 % sont des produits agricoles et leurs dérivés.

Le plan de privatisation vise à améliorer le transport de marchandises telles que les céréales depuis le nord et l'ouest du pays vers les principaux ports d'exportation de la région de Rosario.

L'Argentine est l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de céréales et dispose d'un secteur minier en plein essor.

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