Le groupe Volkswagen harmonise sa gouvernance pour renforcer sa compétitivité
information fournie par Zonebourse 21/01/2026 à 14:59

Le constructeur automobile allemand lance une réorganisation profonde de l'unité Brand Group Core (BGC) qui regroupe les marques Volkswagen, Skoda, SEAT&CUPRA et Volkswagen Véhicules Utilitaires. L'objectif ? Instaurer une direction transversale unique afin de réduire ses coûts de structure et d'accélérer le développement de ses futurs modèles.

À partir de janvier 2026, un nouveau directoire de groupe gérera de manière centralisée la production, le développement technique et les achats. Cette structure vise à simplifier les processus de décision et à réduire d'un tiers le nombre de membres des directions des marques d'ici l'été 2026.

Thomas Schäfer, membre du directoire de Volkswagen AG et p.-d.g. de la marque Volkswagen, souligne que cette nouvelle gouvernance "réduit les coûts et les structures tout en augmentant notre niveau d'efficacité".

Sur le seul volet de la production, cette stratégie devrait générer des économies cumulées d'un milliard d'euros d'ici 2030 grâce à une gestion par zones géographiques plutôt que par marques. L'objectif final est de relever durablement la rentabilité du groupe tout en finançant les investissements technologiques majeurs.

Volkswagen progresse de 0,6% à Francfort à la suite de cette annonce, dans un DAX en baisse de 1,3%.

Valeurs associées

VOLKSWAGEN VZ
99,480 EUR XETRA +2,18%
