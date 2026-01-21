Le groupe Volkswagen harmonise sa gouvernance pour renforcer sa compétitivité
information fournie par Zonebourse 21/01/2026 à 14:59
À partir de janvier 2026, un nouveau directoire de groupe gérera de manière centralisée la production, le développement technique et les achats. Cette structure vise à simplifier les processus de décision et à réduire d'un tiers le nombre de membres des directions des marques d'ici l'été 2026.
Thomas Schäfer, membre du directoire de Volkswagen AG et p.-d.g. de la marque Volkswagen, souligne que cette nouvelle gouvernance "réduit les coûts et les structures tout en augmentant notre niveau d'efficacité".
Sur le seul volet de la production, cette stratégie devrait générer des économies cumulées d'un milliard d'euros d'ici 2030 grâce à une gestion par zones géographiques plutôt que par marques. L'objectif final est de relever durablement la rentabilité du groupe tout en finançant les investissements technologiques majeurs.
Volkswagen progresse de 0,6% à Francfort à la suite de cette annonce, dans un DAX en baisse de 1,3%.
Valeurs associées
|99,480 EUR
|XETRA
|+2,18%
A lire aussi
-
La Bourse de New York a ouvert en légère hausse mercredi après avoir enregistré la veille sa pire séance en trois mois, les investisseurs analysant les déclarations du président Donald Trump à Davos dans un contexte de fortes turbulences géopolitiques et commerciales. ... Lire la suite
-
Donald Trump a réitéré mercredi, dans un discours prononcé au Forum économique mondial de Davos, sa volonté de prendre le contrôle du Groenland, en dépit de l'opposition de ses alliés occidentaux. Le président américain a dit vouloir engager des négociations ... Lire la suite
-
La Bourse de New York évolue en hausse mercredi, soupesant les nouvelles déclarations de Donald Trump sur le Groenland, au lendemain d'une forte baisse initiée par les menaces douanières du président américain. Vers 14H45 GMT, le Dow Jones prenait 0,60%, l'indice ... Lire la suite
-
Lactalis a annoncé mercredi procéder à un rappel de lots de lait infantile de la marque Picot dans 18 pays en raison de la présence de céréulide dans un ingrédient provenant d'un fournisseur. Selon un communiqué de Lactalis Nutrition Santé, filiale spécialisée ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer