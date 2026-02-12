Le groupe vénézuélien PDVSA propose des zones pétrolières plus étendues à ses partenaires de coentreprise, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les négociations incluent l'américain Chevron, l'espagnol Repsol et le français Maurel & Prom

*

Les négociations devraient être achevées dans les 6 mois

*

La plupart des zones proposées sont proches des champs pétrolifères auxquels les partenaires participent actuellement

(Ajout de détails sur les zones offertes, contexte aux paragraphes 3-5 et 7) par Marianna Parraga et Sheila Dang

L'entreprise publique vénézuélienne PDVSA est en pourparlers avec plusieurs de ses partenaires de joint-venture, dont Chevron, Repsol et Maurel & Prom, afin de leur proposer des extensions des champs pétroliers déjà affectés à leurs projets, ont déclaré trois sources au fait de la question, ce qui pourrait contribuer à augmenter la production de pétrole brut et de gaz.

Fin janvier, l'Assemblée nationale du Venezuela a approuvé une réforme radicale de la principale loi pétrolière du pays, accordant aux compagnies pétrolières étrangères l'autonomie d'exploitation, d'exportation et d'encaissement du produit des ventes, même si elles restent des partenaires minoritaires dans des coentreprises avec PDVSA.

La réforme, qui a été approuvée en un temps record après l'arrestation du président Nicolas Maduro par les États-Unis et l'annonce par Washington d'un plan de 100 milliards de dollars pour reconstruire l'industrie énergétique vénézuélienne, a donné au ministère vénézuélien du pétrole, à PDVSA et à ses partenaires commerciaux six mois pour renégocier les conditions de leurs projets conjoints.

L'approbation de la loi a accéléré les pourparlers pour l'expansion des zones, ont déclaré deux des sources, en particulier avec les partenaires américains et européens de PDVSA, dont beaucoup attendent des licences américaines individuelles autorisant l'expansion des opérations au Venezuela.

Le ministère vénézuélien du pétrole, PDVSA, Chevron

CVX.N , Repsol REP.MC et Maurel & Prom MAUP.PA n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

La plupart des zones proposées se trouvent à proximité des champs pétrolifères auxquels participent actuellement les partenaires de PDVSA. L'entreprise publique et le ministère du pétrole les proposent simultanément à différentes entreprises, en espérant recevoir et comparer les propositions reçues avant de les attribuer, a ajouté l'une des sources.

Ces dernières semaines, le département du Trésor américain a délivré des licences générales aux entreprises pour exporter du pétrole, importer du carburant et fournir du matériel de forage et des services pétroliers au Venezuela, mais les entreprises du secteur de l'énergie attendent toujours des licences individuelles.