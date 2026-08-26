Le groupe TWG de Mark Walter collabore avec les autorités de régulation et affirme qu'il n'y a « aucune fraude »

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* TWG, la société de Walter, a présenté un plan visant à répondre aux préoccupations réglementaires

* TWG annonce un plan visant à éliminer l'exposition des filiales au sein de ses compagnies d'assurance

* TWG n'envisage pas de vendre ses actifs sportifs, notamment les Dodgers de Los Angeles, dans le cadre d'une « vente au rabais »

(Ajout d'une mention au paragraphe 8) par Arasu Kannagi Basil

La holding du milliardaire Mark Walter, TWG Global, collabore avec les autorités de régulation américaines pour répondre aux préoccupations concernant les investissements entre parties liées figurant dans les comptes de ses compagnies d’assurance, a déclaré la société dans un communiqué mercredi, ajoutant qu’il n’y avait eu « aucune fraude ».

Group 1001, une entité de TWG qui détient Delaware Life Insurance Company et Clear Spring Life and Annuity Company, a déposé un plan auprès du Département de l’assurance du Delaware visant à éliminer l’ensemble de l’exposition aux sociétés liées au sein des compagnies d’assurance, a précisé TWG dans son communiqué.

« Il s’agit d’un plan simple visant à réduire l’exposition aux sociétés affiliées dans les comptes des compagnies d’assurance de manière ordonnée et mesurée, ce qui est bénéfique tant pour les compagnies d’assurance que pour TWG », a déclaré TWG, précisant que le Département des assurances du Delaware était en train d’évaluer ce plan.

La société TWG de Walter couvre les services financiers, le sport, l’intelligence artificielle et la technologie. Il est surtout connu pour ses participations dans de grandes équipes sportives professionnelles, notamment les Dodgers de Los Angeles et l’écurie Cadillac de Formule 1.

Les procureurs américains enquêtent sur les compagnies d’assurance contrôlées par Walter afin de déterminer si certains investissements en crédits privés ont été classés à tort comme des investissements non affiliés, selon des documents réglementaires antérieurs déposés par les assureurs.

Delaware Life et Clear Spring ont reçu une assignation à comparaître de la part du bureau du procureur fédéral du district sud de New York en début d’année, tandis que la Commission américaine des opérations boursières (SEC) mène également une enquête parallèle, selon ces documents.

TWG a déclaré mercredi qu'elle collaborait avec le ministère américain de la Justice et la SEC pour répondre à leurs demandes.

La SEC et le ministère de la Justice n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

En juin, Delaware Life a retraité ses états financiers annuels et reclassé une grande partie de ses investissements en crédits privés en tant qu’actifs liés à des parties liées.

Ce retraitement a fait passer la part des investissements dans des entités affiliées de Delaware Life de moins de 5 % à 42 % des actifs investis à la fin de l’année 2025.

Les assureurs sont autorisés à détenir des investissements dans des entités affiliées, mais ceux-ci sont soumis à des exigences réglementaires et à un contrôle prudentiel, car ils peuvent présenter des risques spécifiques et des conflits d’intérêts potentiels, selon l’Association nationale des commissaires d’assurance (NAIC).

Au début du mois, TWG avait accepté d’échanger jusqu’à 6,5 milliards de dollars d’investissements de Delaware Life auprès de parties liées contre un montant équivalent d’actifs classés comme indépendants.

Cette transaction, soumise à l’approbation des autorités de régulation, pourrait ramener le total des actifs liés de Delaware Life à environ 26 % de ses actifs investis, contre 39 % au 30 juin, selon l’assureur.

PAS D’INTENTION DE VENDRE LES ACTIFS SPORTIFS À DES PRIX "BRADÉS"

TWG a déclaré mercredi que la société, Walter et ses partenaires continuaient de susciter l’intérêt d’acheteurs potentiels et de co-investisseurs pour leurs actifs sportifs, mais qu’elle ne cherchait pas à les vendre à des prix "bradés" afin de lever des capitaux pour ses activités d’assurance.

Au début du mois, Walter a conclu un accord pour vendre les Lakers de Los Angeles pour la somme record de 12,5 milliards de dollars au capital-risqueur Joshua Kushner et à l’ancien directeur général de Disney, Bob Iger.

L’équipe des Dodgers de Los Angeles n’est pas à vendre et aucun processus de vente n’a été lancé, a précisé TWG.

"De même, TWG n'envisage pas de céder sa participation dans l'écurie Cadillac de Formule 1 ni dans aucune autre entité de TWG Motorsports ", a déclaré TWG.

Les activités de Walter comprennent également la banque d’investissement et société de conseil Guggenheim Partners, ainsi qu’une société d’investissement privée.