Le groupe Tessenderlo obtient un investissement de 400 millions de dollars dans FMC Corporation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute le mot “investissement”, qui manquait, au titre.)
Tessenderlo Group NV TESB.BR :
* CONCLUT UN ACCORD POUR UN INVESTISSEMENT MINORITAIRE DE 400 MILLIONS DE DOLLARS DANS FMC CORPORATION
* À L'ISSUE DE LA TRANSACTION, TESSENDERLO GROUP DÉTIENDRA ENVIRON 20,0 % DES ACTIONS ORDINAIRES EN CIRCULATION DE FMC
* CETTE OPÉRATION PERMET À FMC D'ATTEINDRE SON OBJECTIF DE RÉDUCTION DE LA DETTE D'ENVIRON 1 MILLIARD DE DOLLARS
Texte source Autres informations sur la société: TESB.BR
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer