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Le groupe Tessenderlo obtient un investissement de 400 millions de dollars dans FMC Corporation
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 07:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute le mot “investissement”, qui manquait, au titre.)

Tessenderlo Group NV TESB.BR :

* CONCLUT UN ACCORD POUR UN INVESTISSEMENT MINORITAIRE DE 400 MILLIONS DE DOLLARS DANS FMC CORPORATION

* À L'ISSUE DE LA TRANSACTION, TESSENDERLO GROUP DÉTIENDRA ENVIRON 20,0 % DES ACTIONS ORDINAIRES EN CIRCULATION DE FMC

* CETTE OPÉRATION PERMET À FMC D'ATTEINDRE SON OBJECTIF DE RÉDUCTION DE LA DETTE D'ENVIRON 1 MILLIARD DE DOLLARS

Texte source Autres informations sur la société: TESB.BR

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