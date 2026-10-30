Le groupe Syngenta annonce une baisse de son chiffre d'affaires suite à la vague de chaleur qui a pesé sur ses ventes

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(Ajoute des précisions sur la croissance du chiffre d'affaires au paragraphe 6)

Syngenta a annoncé vendredi une baisse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice au troisième trimestre, les vagues de chaleur estivales en Europe ayant pesé sur la demande de ses produits phytosanitaires, tandis que les agriculteurs, à court de liquidités, se sont montrés plus prudents dans l'achat de nouvelles semences et de nouveaux produits phytosanitaires.

La hausse des coûts des engrais, du carburant et de l’énergie, liée au conflit au Moyen-Orient, ainsi que la hausse des taux d’intérêt, ont incité les agriculteurs à reporter leurs dépenses en matière de produits phytosanitaires et de semences.

* Le chiffre d’affaires de Syngenta a reculé de 10% pour s’établir à 5,2 milliards de dollars, en raison notamment de son retrait d’activités à faible marge, telles que son activité de négoce de céréales, et de la pression sur les prix exercée par ses concurrents proposant des produits génériques

* La société, contrôlée par l'entreprise publique chinoise Sinochem 600500.SS , a déclaré que son résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement s'élevait à 800 millions de dollars sur la période, soit une baisse de 2% par rapport à l'année précédente

* Reuters a rapporté cette semaine que les conseillers de Syngenta visaient une valorisation d’au moins 66 milliards de dollars pour son introduction en bourse à Hong Kong, qui devrait être finalisée au début de l’année prochaine

* Pour les neuf premiers mois de 2026, Syngenta a indiqué que son chiffre d’affaires avait reculé de 5% à 17,3 milliards de dollars. Le chiffre d’affaires sous-jacent, qui exclut l’impact des cessions, a progressé de 1%, tandis que l’EBITDA a augmenté de 1% pour atteindre 3,2 milliards de dollars

* La société a indiqué avoir augmenté sa marge bénéficiaire d’un point de pourcentage, à 18,4%, en se concentrant davantage sur ses activités à forte marge, comme un nouveau produit développé pour protéger les plantes contre les micro-vers et les maladies fongiques