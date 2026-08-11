Le groupe sud-coréen Lotte cède sa branche de location de voitures au fonds d'investissement TPG pour 925 millions de dollars

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Deux filiales du conglomérat sud-coréen Lotte Group ont signé un accord visant à céder Lotte Rental 089860.KS , la plus grande société de location de voitures de Corée du Sud, à la société américaine de capital-investissement TPG, a annoncé mardi Lotte.

L'accord portant sur la cession d'une participation de 61 % dans Lotte Rental s'élève à 1.310 milliards de wons (924,88 millions de dollars), a précisé le groupe Lotte dans un communiqué

TPG n’a pas immédiatement réagi à cette annonce.

Cette cession devrait permettre au groupe Lotte – un conglomérat présent dans les secteurs de la distribution, de l’hôtellerie et de la chimie – de se procurer des liquidités afin d’assainir sa situation financière et d’investir dans le développement de son activité principale, l’hôtellerie.

(1 dollar = 1.416,4000 won)