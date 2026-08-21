Le groupe sud-coréen HD Hyundai Heavy indique envisager un investissement dans un chantier naval américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le constructeur naval sud-coréen HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd a indiqué vendredi dans un communiqué réglementaire qu'il envisageait diverses mesures pour s'implanter sur le marché américain de la construction navale, notamment l'acquisition de chantiers navals américains ou la prise de participations, mais qu'aucune décision n'avait encore été prise.