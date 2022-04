Le groupe REALITES retenu par la Fédération Française de Judo en accord avec la ville de Villebon-sur-Yvette (91) pour la réhabilitation du site du « Grand Dôme »

Au terme d’une consultation nationale, la Fédération Française de Judo a choisi l’offre du groupe REALITES pour la réhabilitation et la mise en valeur du site du « Grand Dôme » et l’implantation de la solution sports & loisirs de sa filiale UP2PLAY. Ce projet, qui place l’usage au centre de l’ouvrage, représentera un investissement d’environ 70 millions d’euros.

Guillaume MOUTEL, directeur général d’UP2PLAY : « Ce succès est le fruit d’un travail collectif et illustre parfaitement les nombreuses synergies qui peuvent être mises en œuvre entre l’usage et l’ouvrage, au sein du groupe REALITES, pour créer des lieux de vie utiles aux territoires et à leurs habitants. C’est également une grande satisfaction de pouvoir concrétiser ce projet d’envergure à Villebon-sur-Yvette en redonnant vie au Grand Dôme, et de développer une 1re destination UP2PLAY en Ile-de-France. »

Un projet qui illustre la vision du Groupe

Construit en 1994, le Grand Dôme est une salle événementielle implantée dans la commune de Villebon-sur-Yvette, en Essonne, à environ 25 km de Paris.