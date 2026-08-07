Le groupe QVC sort de la procédure de faillite après avoir réduit sa dette de plus de 5 milliards de dollars ; son directeur général démissionne

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La société de télé-achat QVC Group QVCAQ.PK a annoncé jeudi qu'elle était sortie de la procédure de redressement judiciaire au titre du chapitre 11, après avoir réduit sa dette de plus de 5 milliards de dollars, et que son directeur général, David Rawlinson, avait démissionné.

Voici quelques détails:

* QVC, qui fait partie du groupe QVC, est un distributeur américain spécialisé dans le commerce vidéo qui commercialise des produits via des chaînes de télé-achat, des services de streaming et des plateformes numériques.

* Mike George, ancien directeur général de QVC Group, a été nommé directeur général par intérim pendant que la société recherche un remplaçant permanent.

* La société a également nommé un nouveau conseil d'administration, composé de huit administrateurs.

* Outre la réduction de son endettement, l’entreprise spécialisée dans le télé-achat a indiqué avoir obtenu l’accès à une ligne de crédit garantie par des actifs d’un montant de 600 millions de dollars.

* Le distributeur s’est placé sous la procédure de faillite en avril, avec pour objectif de réduire sa dette de 6,6 milliards de dollars à 1,3 milliard de dollars, alors que le télé-achat est confronté à une concurrence croissante de la part du commerce électronique.