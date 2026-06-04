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Le groupe publicitaire S4 de Martin Sorrell prévoit un chiffre d'affaires annuel conforme aux prévisions
information fournie par Reuters 04/06/2026 à 08:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions issues du paragraphe 2)

Le groupe publicitaire de Martin Sorrell, S4 Capital SFOR.L , a déclaré jeudi qu'il s'attendait à ce que son chiffre d'affaires net à périmètre constant pour l'ensemble de l'année soit conforme aux prévisions des analystes , même si les conditions de marché sont restées difficiles au cours des cinq premiers mois. S4, qui compte parmi ses clients Alphabet (la société mère de Google) GOOGL.O , Amazon AMZN.O et Meta META.O , a déclaré s'attendre à ce que son chiffre d'affaires net à périmètre constant se situe dans la fourchette consensuelle des analystes, comprise entre 632 et 663 millions de livres sterling (848,8 millions à 890,5 millions de dollars), en baisse de quelques points de pourcentage par rapport aux niveaux de 2025. M. Sorrell, président exécutif de S4, a déclaré que la société réalisait des progrès en matière de croissance du chiffre d'affaires, mais que ceux-ci n'étaient pas suffisants, tandis que les marges s'amélioraient sans toutefois avoir encore atteint le niveau souhaité par l'entreprise. S4, qui a réduit ses coûts et rationalisé ses opérations afin de soutenir ses marges et de réduire sa dette, a déclaré s'attendre à ce que sa marge Ebitda opérationnelle s'améliore d'au moins 100 points de base en 2026.

(1 $ = 0,7445 livre)

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