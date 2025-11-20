Le groupe Premium signe un partenariat avec Perl

(AOF) - Le groupe Premium, spécialiste de la gestion de patrimoine et des solutions financières, annonce la signature d’un partenariat exclusif avec Perl, entité spécialisée dans l’investissement en nue-propriété adossé à de l’usufruit locatif. Grâce à cet accord, les 1 300 conseillers patrimoniaux indépendants du groupe Premium proposeront désormais à leurs clients les solutions développées par Perl.

Cette alliance traduit la volonté de Perl de s'associer à des partenaires structurants à rayonnement national, ainsi que celle du groupe Premium d'enrichir son offre patrimoniale avec un produit alliant sécurité, diversification et impact sociétal.

"L'investissement en nue-propriété est une réponse patrimoniale performante et durable, parfaitement alignée avec notre axe stratégique et les besoins de nos clients. Avec Perl, nous associons expertise et innovation au service des objectifs patrimoniaux des clients que nous conseillons", a déclaré Olivier Farouz, président du groupe Premium.

Depuis sa création il y a 25 ans, Perl a permis la production de plus de 12 000 appartements et se diversifie dans tous les territoires : métropoles, communes du littoral, communes de montagne, villes moyennes. Perl, filiale de Nexity, est depuis janvier 2021 société à mission.