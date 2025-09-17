 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le groupe Paramount chute après que Rithm Capital a accepté de le racheter pour 1,6 milliard de dollars
information fournie par Reuters 17/09/2025 à 14:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 septembre - ** Les actions de la société d'investissement immobilier Paramount Group PGRE.N chutent de près de 11 % à environ 6,5 dollars dans les transactions de pré-marché

** La société de gestion d'actifs Rithm Capital accepte d'acheter PGRE pour 1,6 milliard de dollars en espèces

** Rithm acquerra toutes les actions ordinaires en circulation de Paramount pour 6,60 $ par action entièrement diluée

** Les actions de PGRE ont clôturé à 7,39 $ mardi

** À la dernière clôture, les actions PGRE ont augmenté de près de 50 % depuis le début de l'année

