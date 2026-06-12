Le groupe Orion acquiert Fideas Capital

(Zonebourse.com) - Le groupe Orion, acteur national majeur de la gestion de patrimoine, annonce l'acquisition de Fideas Capital, société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF en 2007, co-dirigée par Pierre Filippi, son fondateur, et Alexis Merville.

Cette opération permet au groupe Orion d'intégrer une société de gestion reconnue et de renforcer sa maîtrise de la chaîne de valeur en gestion financière. Elle s'inscrit dans la volonté du groupe de structurer un écosystème intégré, en internalisant des expertises de gestion d'actifs différenciantes, et d'apporter un savoir-faire et une valeur ajoutée augmentée à ses clients.

Cette acquisition permet également de soutenir le développement stratégique de Fideas Capital auprès des investisseurs institutionnels français.

Partenaire du groupe Orion depuis plusieurs années, notamment au travers de la gamme de fonds dédiés GPHO, de l'expertise obligataire CreditMax et du fonds Fideas Betamax Eurozone, Fideas Capital s'inscrit dans la continuité d'une collaboration déjà opérationnelle, désormais consolidée sur le plan capitalistique.

Fideas Capital se distingue par la mise en oeuvre d'une méthodologie propriétaire, Smart for Transition, visant à réduire l'intensité carbone des portefeuilles sans en altérer les caractéristiques financières. Appliquée de façon transversale, elle est une signature de sa gestion et intègre pleinement les enjeux de transition énergétique dans la construction des portefeuilles, conciliant performance financière et responsabilité environnementale.

La société a également développé une stratégie innovante d'investissement à impact, orientée vers la transition écologique des ETI industrielles avec sa SICAV Fideas ACT for Climate.

Le groupe Orion renforce ainsi son expertise dans le domaine de la gestion durable, afin de mieux répondre aux attentes de ses clients.

"L'acquisition de Fideas Capital marque une étape importante dans le renforcement de nos expertises internes. Leur maîtrise des approches quantitatives et de la gestion obligataire, leur profondeur de recherche et leur engagement précoce sur les enjeux climatiques constituent des atouts majeurs pour notre Groupe et pour l'ensemble des partenaires que nous accompagnons", ont déclaré Emmanuel Angelier, président du groupe Orion, et Manuel Parent, vice-président du groupe Orion.

À propos de La Financière d'Orion et du Groupe Orion

La Financière d'Orion propose aux Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) une offre complète de services et de solutions, pensée pour simplifier leur quotidien et optimiser leur activité. Forte d'une équipe de plus de 106 collaborateurs, la plateforme met à disposition l'ensemble des services clés : gestion administrative et réglementaire, ingénierie patrimoniale, sélection rigoureuse des fournisseurs de produits... autant de leviers permettant aux CGP de se recentrer sur leur coeur de métier : l'accompagnement de leurs clients.

À ce jour, le groupe Orion (qui regroupe la plateforme ainsi que ses différentes acquisitions) emploie plus de 203 salariés et accompagne plus 730 CGP à travers la France, pour plus de 5 milliards d'euros d'actifs conseillés.

En juillet 2024, Ardian, l'un des leaders mondiaux de l'investissement privé, fait son entrée au capital du groupe Orion. Ce partenariat stratégique vise à renforcer la structure du groupe Orion afin d'accompagner sa croissance soutenue.

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