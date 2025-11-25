 Aller au contenu principal
Le groupe nigérian Dangote choisit Honeywell pour l'aider à réaliser son ambitieuse expansion de capacité
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 04:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Utkarsh Shetti

La société nigériane Dangote a fait appel à Honeywell HON.O pour lui fournir des services et l'aider à doubler sa capacité de raffinage à 1,4 million de barils par jour d'ici 2028, ce qui constitue l'indication la plus claire à ce jour que ses projets visant à devenir la plus grande raffinerie de pétrole au monde portent leurs fruits.

L'accord permettra à Dangote de traiter une gamme plus large de qualités de brut afin de soutenir l'augmentation prévue de la production grâce aux catalyseurs et aux équipements d'Honeywell, ont déclaré les deux entreprises mardi.

Dangote cherchera également à augmenter sa production totale de polypropylène - un matériau industriel largement utilisé pour produire des conteneurs en plastique et des pièces automobiles - à 2,4 millions de tonnes métriques par an en accordant des licences sur la technologie Oleflex d'Honeywell.

Les conditions financières de l'accord n'ont pas été divulguées. Bien que les contrats de cette nature aient tendance à varier en fonction de la complexité du projet, une source au fait de la situation a déclaré qu'il pourrait être évalué à plus de 250 millions de dollars.

Le Nigeria est le plus grand producteur de pétrole brut d'Afrique. Pourtant, pendant des décennies, il a importé la quasi-totalité de son carburant raffiné en raison du non-fonctionnement des raffineries d'État, ce qui a entraîné des pénuries chroniques de carburant, des scandales liés aux subventions et une forte pression sur les réserves de devises étrangères.

La raffinerie Dangote, qui est la plus grande d'Afrique et la plus grande installation à train unique du monde avec 650 000 barils par jour, est conçue pour inverser ce paradoxe en répondant à tous les besoins intérieurs du Nigeria en matière de carburant et en créant un excédent pour l'exportation.

Après avoir dépensé 20 milliards de dollars pour construire la raffinerie de Lekki, à Lagos, Dangote a présenté le mois dernier des plans visant à doubler la capacité de l'usine pour la porter à 1,4 million de barils par jour en ajoutant une deuxième unité à train unique au cours des trois prochaines années.

À cette capacité, Dangote serait en mesure de traiter la quasi-totalité de la production actuelle de brut du Nigeria, qui s'élève à environ 1,5 million de barils par jour.

L'accord intervient au moment où Honeywell, ancien conglomérat aujourd'hui en cours de scission, s'efforce de consolider ses revenus avant la scission prévue de son activité aérospatiale, qui est actuellement sa plus grande vache à lait.

