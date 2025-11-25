Début du procès de l'automobiliste accusé d'avoir foncé dans la foule à Liverpool

Une route est coupée après qu'un automobiliste britannique a foncé dans la foule, à Liverpool, Royaume-Uni, le 27 mai 2025 ( AFP / Paul ELLIS )

Le procès du Britannique accusé d'avoir foncé dans la foule en mai avec sa voiture après la victoire du club de football de Liverpool en championnat d'Angleterre, blessant des dizaines de personnes, doit s'ouvrir mardi dans cette ville du nord-ouest de l'Angleterre.

Père de famille et ancien de la Royal Navy, selon les médias britanniques, Paul Doyle, 54 ans, est accusé d'avoir renversé des dizaines de supporters du Liverpool FC, qui célébraient la victoire de leur club.

Les débats, qui doivent durer trois à quatre semaines au tribunal criminel de Liverpool, commencent ce mardi ou mercredi, une fois la prestation de serment des jurés terminée.

Paul Doyle fait face à 31 chefs d'inculpation, pour avoir infligé des blessures volontaires à douze personnes, et tenté d'en infliger à 17 autres, ainsi que pour violence et conduite dangereuse. Six enfants, dont un bébé de six mois, font partie des victimes, la plus âgée ayant 78 ans.

Placé depuis en détention provisoire, l'accusé, visiblement ému lors de précédentes audiences, a plaidé non coupable de toutes les charges contre lui début septembre.

Le 26 mai, des centaines de milliers de fans, souvent venus en famille, s'étaient rassemblés dans le centre-ville de Liverpool pour célébrer leurs héros. Les joueurs du club, dont les stars Mohamed Salah et Virgil van Dijk, avaient défilé dans un bus à impériale à ciel ouvert pendant environ quatre heures.

Les rues étaient fermées à la circulation, mais selon les premiers éléments de l'enquête, la voiture de Paul Doyle s'est engouffrée derrière une ambulance, à laquelle la police avait ouvert le passage pour aller porter secours à une personne victime d'une crise cardiaque peu après 18H00.

- Piste terroriste exclue -

Sa Ford Galaxy s'était alors retrouvée au milieu des supporters, certains hostiles. L'automobiliste a alors reculé puis accéléré, zigzagant et heurtant des gens des deux côtés de la rue.

Un homme avait été projeté sur le capot, et quatre personnes, dont un enfant, s'étaient retrouvés coincés sous la voiture, avaient indiqué les pompiers.

Il a été arrêté sur place. La police avait très rapidement écarté la piste terroriste.

Au total, quelque 134 personnes ont été blessées lors de cet incident, selon la police du Merseyside, qui a reçu des centaines de vidéos de supporters présents sur les lieux pour l'aider à mener son enquête. Cinquante d'entre elles ont été hospitalisées.

Mais les raisons qui ont conduit ce père de trois adolescents à manœuvrer ainsi restent floues.

Le procureur Philip Astbury, qui s'était exprimé lors de sa première comparution en mai, avait accusé Paul Doyle d'avoir foncé "délibérément" sur la foule, utilisant sa voiture "comme une arme".

Habitant la banlieue de Liverpool, cet homme employé dans la cybersécurité avait dans un premier temps été placé en garde à vue pour "conduite sous l'emprise de stupéfiants". Mais il n'a finalement pas été inculpé pour ce motif.

La police avait rapidement indiqué que le suspect était Britannique et blanc, pour éviter la propagation de fausses informations sur les réseaux sociaux, comme cela avait été le cas après le meurtre de trois fillettes poignardées par un adolescent à Southport pendant l'été 2024.