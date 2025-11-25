Nouvelle nuit d'attaques aériennes massives en Ukraine et en Russie

Des habitants évacués d'un immeuble à Kiev pendant un bombardement russe, le 25 novembre 2025 ( AFP / Genya SAVILOV )

L'Ukraine et la Russie ont toutes deux fait état mardi matin de frappes aériennes "massives" de l'ennemi sur leurs territoires respectifs, avec au moins trois morts recensés dans la région russe de Rostov et au moins deux côté ukrainien, où le secteur énergétique et la capitale Kiev ont encore une fois été visés.

Ces nouvelles attaques aux missiles et aux drones interviennent alors que la Russie, qui a menacé d'intensifier les bombardements si Kiev n'acceptait pas le plan en 28 points du président américain Donald Trump pour mettre fin au conflit, a rejeté lundi une contre-proposition européenne à ce projet considéré comme largement favorable à ses intérêts.

Les pays de la "Coalition des volontaires" soutenant l'Ukraine doivent tenir mardi une nouvelle réunion en visio-conférence.

En Russie, au moins trois personnes sont mortes et huit ont été blessées lors d'une attaque ukrainienne contre la ville portuaire de Taganrog et le district voisin de Neklinovsky, au bord de la mer d'Azov, dans la région de Rostov, a annoncé sur Telegram le gouverneur régional Iouri Slioussar.

Les autorités de la région russe de Krasnodar, sur la mer Noire, ont également fait état d'une attaque aérienne ukrainienne d'ampleur contre plusieurs villes.

"Cette nuit, le territoire de Krasnodar a subi une des attaques du régime de Kiev les plus soutenues et les plus massives. Six habitants de la région ont été blessés, et au moins 20 logements dans cinq municipalités ont été endommagés", a écrit le gouverneur régional Veniamine Kondratiev sur Telegram.

Le ministère russe de la Défense a affirmé que 249 drones ukrainiens avaient été abattus dans la nuit au-dessus du pays, un des chiffres les plus élevés depuis le début du conflit.

En Ukraine, le ministère de l'Energie a de son côté fait état d'"une attaque massive combinée de l'ennemi contre les infrastructures énergétiques".

A l'approche de l'hiver, la Russie attaque systématiquement les centrales et stations électriques de l'Ukraine depuis le lancement de son invasion en février 2022, provoquant d'incessantes coupures de courant. Cette année, les frappes se sont intensifiées et visent aussi les sites gaziers.

L'Ukraine vise de son côté régulièrement des dépôts et raffineries de pétrole et d'autres installations en Russie.

- Eau et électricité perturbées -

A Kiev, plusieurs séries d'explosions ont retenti tôt mardi matin, selon des journalistes de l'AFP, après une alerte aérienne déclenchée dans tout le pays. Les autorités ont fait état d'au moins deux morts et six blessés dans deux immeubles d'habitation touchés.

Le maire de Kiev Vitali Klitschko a indiqué que la distribution de l'eau et de l'énergie était perturbée dans la capitale.

Cette nouvelle nuit d'affrontements survient après que la Russie a rejeté lundi des propositions européennes pour amender le plan Trump sur l'Ukraine.

"Nous avons appris l'existence d'un plan européen qui, à première vue, n'est pas du tout constructif et ne nous convient pas", a déclaré le conseiller diplomatique du président russe Vladimir Poutine, Iouri Ouchakov, selon l'agence officielle Tass.

Des habitants de Kiev se réfugient dans une station de métro pendant un bombardement russe, le 25 novembre 2025 ( AFP / Yan Dobronosov )

Des discussions entre Ukrainiens, Américains et Européens avaient été convoquées dimanche dans l'urgence à Genève sur la base du plan présenté par le président américain, bien accueilli par Moscou, qui comprend notamment la cession de territoires ukrainiens et s'apparente à une capitulation de Kiev.

Au cours de ces pourparlers, les Etats-Unis ont fait pression sur l'Ukraine pour qu'elle accepte leurs propositions, a déclaré à l'AFP un haut responsable informé des discussions. La porte-parole de la Maison Blanche a toutefois qualifié de "complètement fallacieuse" l'idée selon laquelle Donald Trump et son gouvernement favoriseraient la Russie.

Les pays de la "Coalition des volontaires", qui réunit les alliés de l'Ukraine, se réuniront mardi en visio-conférence pour continuer à discuter du plan américain. "On sait que s'il n'y a pas des éléments de la dissuasion" dans un plan de paix pour l'Ukraine, "les Russes reviendront et trahiront leur promesse", avait averti samedi le président français Emmanuel Macron en annonçant cette réunion.

Si le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué lundi des avancées, il a estimé qu'il fallait "beaucoup plus" pour parvenir à une "paix réelle" avec la Russie et mettre fin au conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.