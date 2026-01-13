Le groupe minier chilien prévoit une production de cuivre jusqu'à 5,7 millions de tonnes en 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails et des citations)

La production de cuivre du Chili devrait atteindre entre 5,5 millions et 5,7 millions de tonnes en 2026, contre 5,4 millions de tonnes estimées l'année dernière, a déclaré mardi l'association minière nationale Sonami.

La Sonami, qui représente les sociétés minières, a qualifié les perspectives d'optimistes malgré les défis opérationnels actuels.

"Nous pourrions parler d'un scénario plutôt optimiste", a déclaré Jorge Riesco, président de la Sonami. "Nous avons des chiffres financiers et commerciaux positifs, mais des défis structurels importants en matière d'exploitation et d'investissement dans la plupart des sites miniers."

Le groupe prévoit que les prix du cuivre s'élèveronten moyenne à 4,50 dollars la livre cette année. Les investissements dans le secteur sont estimés à 26,8 milliards de dollars pour la période 2025-2029.