Le groupe meunier sud-coréen a acheté environ 50 000 tonnes de blé aux États-Unis, selon les négociants
information fournie par Reuters 19/12/2025 à 12:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une ventilation détaillée des achats et d'estimations de prix)

Un groupe de minoterie sud-coréen a acheté en début de semaine une quantité estimée à 50 000 tonnes métriques de blé de mouture en provenance des États-Unis, ont indiqué vendredi des négociants européens.

Cet achat s'ajoute aux 20 800 tonnes de blé d'origine américaine également achetées cette semaine par un autre groupe meunier sud-coréen.

L'achat de 50 000 tonnes a porté sur plusieurs types de blé différents et a été effectué sur une base free on board (FOB) pour une expédition entre le 1er et le 30 avril 2026.

Le vendeur serait la maison de commerce ADM ADM.N .

L'achat portait sur 24.645 tonnes de blé tendre blanc d'une teneur en protéines comprise entre 9,5% et 11%, achetées à un prix estimé à 226,56 dollars la tonne FOB, et 1.870 tonnes de blé tendre blanc d'une teneur en protéines maximale de 9,5%, achetées à un prix estimé à 237,58 dollars la tonne FOB, ont indiqué les négociants.

Il comprenait également 9 930 tonnes de blé de force rouge d'hiver d'une teneur minimale en protéines de 11,5 % achetées à 242,46 dollars la tonne FOB et 13 555 tonnes de blé foncé de printemps du Nord d'une teneur minimale en protéines de 14 % achetées à 268,83 dollars la tonne FOB, ont indiqué les négociants.

Les rapports reflètent les évaluations des négociants et d'autres estimations de prix et de volumes sont encore possibles ultérieurement.

