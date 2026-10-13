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Le groupe japonais Omron va racheter la société américaine Onlogic, spécialisée dans les PC industriels, pour 675 millions de dollars, dans le cadre de sa stratégie de développement de l'IA physique
information fournie par Reuters 13/10/2026 à 03:00

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant japonais Omron

6645.T va racheter la société américaine Onlogic, spécialisée dans les PC industriels, ainsi que sa société mère, Interlogic, pour 675 millions de dollars, a annoncé mardi l'entreprise.

Cette acquisition vise à développer les services d’intelligence artificielle physique d’Omron au sein de son activité d’automatisation industrielle, a précisé la société dans un communiqué de presse.

* Onlogic est un développeur, fabricant et distributeur de PC industriels, avec lesquels Omron espère associer sa technologie de contrôle de haute précision afin de développer des plateformes d’IA physique et d’élargir sa clientèle aux États-Unis.

* La société mère d’Onlogic, Interlogic, deviendra une filiale à 100 % d’Omron. Onlogic continuera à fonctionner comme une entreprise indépendante, en conservant sa marque et son équipe de direction actuelle, précise le communiqué.

* En mai, la filiale américaine Omron Robotics a signé un accord de collaboration avec la société italienne d’automatisation Comau afin de développer des services d’automatisation dans le secteur de la fabrication industrielle.

* L'action Omron est restée pratiquement inchangée lors des échanges matinaux à Tokyo, alors que l'indice de référence Nikkei 225 .N225 a reculé d'environ 2,2 %.

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