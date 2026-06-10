Le groupe japonais Asics va céder son activité de baskets Onitsuka Tiger, très prisée ; le cours de l'action s'envole

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* Asics affirme que cette décision vise à renforcer la compétitivité de la marque

* Le cours de l'action grimpe, multiplié par sept au cours des cinq dernières années

* « La scission est une décision idéale », déclare un stratège

(Ajout de puces, d'un graphique et de détails aux paragraphes 3, 8 et 13) par Mariko Katsumura et Chang-Ran Kim

La société japonaise Asics 7936.T a annoncé mercredi qu’elle allait scinder son activité haut de gamme Onitsuka Tiger, l’un des principaux moteurs de ses bénéfices records enregistrés pendant quatre années consécutives grâce à l’essor du tourisme et à la forte hausse de la demande pour ses chaussures de sport d’inspiration rétro.

Selon ce plan, l'activité Onitsuka Tiger, vieille de près de 80 ans, sera transférée à OT Group, une filiale à 100 %, via une scission qui prendra effet le 1er janvier, a déclaré Asics. L'opération ne nécessite pas d'autorisation réglementaire.

Cette décision vise à accélérer la prise de décision et à renforcer la compétitivité mondiale de la marque, a-t-il ajouté.

« À mesure que les organisations grossissent, la prise de décision ralentit souvent car les processus d’approbation deviennent plus complexes et chronophages », a déclaré Tatsunori Kawai, stratège en chef chez Mitsubishi UFJ ESmart Securities. « Une scission est donc une solution idéale pour ces entreprises à croissance rapide.

Onitsuka Tiger s'est déjà forgé une position de marque solide et indépendante, et la concurrence sur le marché national est faible. La scission ne devrait pas nuire à l'activité principale d'Asics. »

Les actions d’Asics, qui est en concurrence avec des marques telles que Nike NKE.N , Adidas ADSGn.DE et Puma PUMG.DE , ont progressé de près de 2 % à Tokyo, alors que l’indice TOPIX

.TOPX reculait de 0,7 %. Le titre a été multiplié par sept environ au cours des cinq dernières années, ce qui lui confère une capitalisation boursière d’environ 20 milliards de dollars.

Les baskets Onitsuka Tiger ont connu une sorte de renaissance après leur apparition dans le film « Kill Bill » de Quentin Tarantino en 2003, dans lequel l'actrice Uma Thurman en portait une paire jaune moutarde.

Onitsuka Tiger a été un moteur de croissance essentiel pour Asics ces dernières années. Les ventes de la marque ont bondi de 43 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 136,5 milliards de yens (851 millions de dollars) au cours de l'exercice clos en décembre, soutenues par une forte demande en Europe, le tourisme à destination du Japon et un yen plus faible.

L'activité Onitsuka Tiger a affiché une marge bénéficiaire de près de 38 %, la plus élevée parmi les cinq catégories principales d'Asics.

En février, le fabricant japonais de chaussures et de vêtements de sport et de loisirs a prévu une nouvelle année de bénéfices records pour cette année.

La Brésilienne Ana Lebl, 18 ans, faisait partie des nombreux clients des boutiques hors taxes qui ont acheté la semaine dernière une paire de baskets Mexico 66 SD jaunes de la marque, ornées d’un motif à rayures noires, dans un magasin Onitsuka Tiger à Tokyo.

« Je les ai toujours vues en ligne et elles sont tellement sympas », a-t-elle déclaré, ajoutant que faire du shopping chez Onitsuka Tiger figurait en tête de sa liste de choses à faire lors de son séjour au Japon. « Avant même mon voyage, certains de mes amis m'ont demandé si j'allais dans ce magasin et m'ont parlé des chaussures qu'ils avaient achetées. »

Réputée pour ses designs minimalistes, Onitsuka Tiger trouve ses racines chez le prédécesseur d’Asics, fondé en 1949 par Kihachiro Onitsuka, qui souhaitait fabriquer des chaussures de sport, convaincu que l’éducation de jeunes en bonne santé était essentielle à la reconstruction du Japon après la Seconde Guerre mondiale.

Onitsuka a développé sa première paire de chaussures de basket-ball et a baptisé la marque « Tiger », inspiré par la force et l’agilité de ce qu’il considérait comme l’animal le plus puissant d’Asie.

(1 $ = 160,3400 yens)