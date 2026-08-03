Le groupe italien Prysmian achète l'américain Atkore pour 3,3 milliards d'euros

( AFP / MIGUEL MEDINA )

Le numéro un mondial des câbles industriels, le groupe italien Prysmian, a annoncé lundi le rachat de l'américain Atkore, leader des solutions électriques aux Etats-Unis, pour 3,3 milliards d'euros (3,8 milliards de USD).

"Prysmian renforce sa position de leader en Amérique du Nord en créant un opérateur unique de solutions destiné à dynamiser les marchés de l'électrification et des infrastructures liées à l'intelligence artificielle", indique Prysmian dans un communiqué.

Le prix d'acquisition offre une prime "d'environ 23%" par rapport au prix moyen de l'action Atkore des 90 derniers jours, selon la même source.

Cette opération permettra à Prysmian de renforcer sa présence en Amérique du Nord, d'élargir le portefeuille du groupe avec des produits destinés aux infrastructures électriques qui complètent parfaitement les câbles et d'accélérer son évolution vers un modèle intégré de solutions pour les infrastructures électriques, a expliqué le groupe italien.

"L’électrification, les centres de données axés sur l’intelligence artificielle et la numérisation nécessitent d’importants investissements dans les infrastructures et revêtent une importance cruciale pour l’économie moderne, représentant une opportunité majeure aux Etats-Unis", a déclaré le patron de Prysmian, Massimo Battaini, cité dans le communiqué.

"En tant que leader des solutions de connexion énergétique et numérique, notre priorité a été d’identifier la solution la plus adaptée pour soutenir davantage notre croissance et notre rentabilité exceptionnelles, en mettant en place la plateforme commerciale et le portefeuille de produits les mieux à même de maximiser notre potentiel", a ajouté M. Battaini.

"Atkore offre une combinaison intéressante de produits complémentaires, une exposition aux tendances de croissance structurelle et d’importantes opportunités de synergies", a conclu le directeur général de Prysmian.

L'opération a été approuvée par les conseils d'administration des deux groupes et doit être achevée d'ici la fin de l'année, sous réserve de l'approbation des autorités compétentes, selon le communiqué.