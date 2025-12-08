 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 100,06
-0,18%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le groupe indien Tata s'assure Intel comme l'un de ses principaux clients pour son offensive de 14 milliards de dollars dans le domaine des puces électroniques
information fournie par Reuters 08/12/2025 à 15:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige le titre et le paragraphe 1 pour indiquer qu'Intel est l'un des principaux clients, et non le premier)

L'entreprise indienne Tata Electronics a obtenu qu'Intel INTC.O devienne un client potentiel pour ses prochaines installations de fabrication de puces, ce qui pourrait être un signe de la confiance du fabricant de puces américain dans les ambitions de fabrication de l'Inde.

La branche électronique du groupe Tata, vieux de 156 ans et dont les activités vont du sel aux logiciels, investit environ 14 milliards de dollars pour construire la première usine indienne de fabrication de semi-conducteurs dans l'État du Gujarat et une usine d'assemblage et de test de puces dans l'État d'Assam.

Le Premier ministre Narendra Modi a fait pression pour que l'Inde rivalise avec les puissances mondiales des semi-conducteurs telles que Taïwan, dans le but de faire du pays un fabricant de puces pour le monde entier, malgré les revers initiaux .

Intel et Tata Electronics étudieront également la possibilité d'étendre rapidement les solutions d'IA pour PC aux marchés des consommateurs et des entreprises en Inde, qui, selon eux, devrait être l'un des cinq premiers marchés mondiaux d'ici 2030.

Valeurs associées

INTEL
41,4100 USD NASDAQ 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank