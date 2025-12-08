Le groupe indien Tata s'assure Intel comme l'un de ses principaux clients pour son offensive de 14 milliards de dollars dans le domaine des puces électroniques

(Corrige le titre et le paragraphe 1 pour indiquer qu'Intel est l'un des principaux clients, et non le premier)

L'entreprise indienne Tata Electronics a obtenu qu'Intel INTC.O devienne un client potentiel pour ses prochaines installations de fabrication de puces, ce qui pourrait être un signe de la confiance du fabricant de puces américain dans les ambitions de fabrication de l'Inde.

La branche électronique du groupe Tata, vieux de 156 ans et dont les activités vont du sel aux logiciels, investit environ 14 milliards de dollars pour construire la première usine indienne de fabrication de semi-conducteurs dans l'État du Gujarat et une usine d'assemblage et de test de puces dans l'État d'Assam.

Le Premier ministre Narendra Modi a fait pression pour que l'Inde rivalise avec les puissances mondiales des semi-conducteurs telles que Taïwan, dans le but de faire du pays un fabricant de puces pour le monde entier, malgré les revers initiaux .

Intel et Tata Electronics étudieront également la possibilité d'étendre rapidement les solutions d'IA pour PC aux marchés des consommateurs et des entreprises en Inde, qui, selon eux, devrait être l'un des cinq premiers marchés mondiaux d'ici 2030.