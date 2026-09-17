Le groupe indien Tata reconduit son président et soutient son introduction en bourse, en désaccord avec l'organisme caritatif qui le contrôle

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* Une décision met en lumière les tensions au sein du conseil d'administration du groupe indien Tata

* N. Chandrasekaran reconduit dans ses fonctions de président pour cinq ans supplémentaires

* Noel Tata s'oppose à la reconduction du président et à l'introduction en bourse lors de la réunion du conseil d'administration

(Ajout d'une nouvelle déclaration de Tata Trusts s'opposant à l'introduction en bourse aux paragraphes 13 à 15, contexte)

par Aditya Kalra et Jayshree P Upadhyay

Jeudi, le groupe indien Tata Sons a reconduit N. Chandrasekaran à la présidence et a décidé d'envisager une introduction en bourse, défiant ainsi la fondation caritative familiale qui contrôle ce conglomérat présent dans des secteurs allant du sel aux logiciels, et mettant à nu une fracture au sein de ce groupe vieux de 158 ans.

Chandrasekaran et les Tata Trusts, dirigés par Noel Tata et détenant 66 % de la société holding, se sont affrontés sur des questions telles que l’éventuelle introduction en bourse de Tata Sons, les pertes croissantes d’Air India et le retrait prévu d’un actionnaire minoritaire.

La reconduction du président, âgé de 63 ans, devrait rassurer les investisseurs alors que le groupe est confronté à des pertes qui ne cessent de s’aggraver chez Air India et à un fort ralentissement chez Jaguar Land Rover . Les actions des sociétés du groupe Tata ont bondi jeudi.

Cependant, la branche caritative s’est publiquement opposée à la reconduction de M. Chandrasekaran et à une éventuelle introduction en bourse de Tata Sons, ouvrant la voie à une confrontation.

Les conflits au sein du conseil d’administration ne sont pas une nouveauté chez Tata Sons. En 2016, le conseil d’administration avait évincé son président de l’époque après que celui-ci eut eu des désaccords sur des questions de gouvernance avec le patriarche du groupe, Ratan Tata, demi-frère de Noel qui a dirigé la branche caritative jusqu’à son décès en 2024.

Chandrasekaran avait déclaré le mois dernier qu’il ne briguerait pas un nouveau mandat de président après février 2027. Mais le groupe Tata a indiqué dans un communiqué que le conseil d’administration lui avait demandé ce mois-ci de reconsidérer sa décision dans l’« intérêt supérieur » du groupe, une demande qu’il a acceptée jeudi.

Noel Tata, 68 ans, s’est opposé à la reconduction de Chandrasekaran et à une éventuelle introduction en bourse de Tata Sons dans une déclaration faite lors de la réunion du conseil d’administration de jeudi.

Cette reconduction est « illégale » au regard des statuts de Tata Sons, a déclaré Tata Trusts dans un communiqué, ajoutant que les deux représentants du trust siégeant au conseil d’administration étaient tenus de voter pour, tandis que Noel Tata a voté contre.

Tata Sons n’a pas répondu à une demande de commentaires concernant ces allégations.

M. Chandrasekaran a rejoint TCS, la branche de services informatiques du groupe, en 1987 après avoir obtenu un master en applications informatiques, et a gravi les échelons. Le groupe le décrit comme un « fidèle de Tata ». Il est devenu président de Tata Sons pour la première fois en 2017 et ce renouvellement de mandat lui confère un troisième mandat.

CONFLIT AUTOUR DE L'INTRODUCTION EN BOURSE

Le principal sujet de discorde semble désormais être la question de savoir si Tata Sons doit ou non poursuivre son introduction en bourse.

La branche caritative a déclaré jeudi soir avoir demandé à Tata Sons d’étudier d’autres options, arguant que “le modèle Tata doit être préservé”.

“Ce qui rend la structure opérationnelle de Tata unique, c’est qu’elle repose sur la confiance et que son actionnaire majoritaire est une organisation caritative… Une introduction en bourse détruirait son caractère et porterait un coup au cœur même de ce principe”, a-telle déclaré.

Ce différend survient quelques jours après que la Banque centrale indienne (RBI) a rejeté la demande de Tata Sons visant à obtenir une dérogation aux règles qui l'obligeraient à s'introduire en bourse.

En 2022, la RBI a classé Tata Sons parmi les sociétés financières non bancaires (NBFC) de “niveau supérieur”, une catégorie soumise à une réglementation renforcée et à une obligation de cotation.

Jeudi, le conseil d’administration a décidé de s’engager sur la voie de la mise en conformité avec ces règles et d’envisager une cotation en bourse, a déclaré à Reuters une source directement informée de la situation.

Tata Sons s’est toutefois abstenu de le formuler explicitement, indiquant qu’elle “prendrait des mesures pour se conformer aux directives applicables de la RBI et solliciterait les conseils de la RBI, de Tata Trusts et d’autres parties prenantes concernant les exigences de conformité applicables”.

“Le maintien de M. Chandrasekaran à la tête de l’entreprise dissipe toute incertitude potentielle concernant la direction et rassure les investisseurs”, a déclaré Aishvarya Dadheech, fondatrice et directrice des investissements chez Fident Asset Management, en Inde.

Tata Sons, la société holding du groupe Tata, contrôle plus de 30 sociétés du groupe Tata, dont TCS TCS.NS et Tata Motors

TAMO.NS .

Les sociétés du groupe Tata ont généré un chiffre d’affaires cumulé de 185 milliards de dollars au cours du dernier exercice financier. Au 31 mars, ses 26 sociétés cotées en bourse affichaient une capitalisation boursière cumulée de 277 milliards de dollars.