Le groupe indien PVR Inox vise un record de fréquentation trimestrielle grâce à une solide liste de films et à des réductions d'impôts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Hritam Mukherjee

Le groupe indien PVR Inox PVRL.NS s'attend à un record trimestriel de fréquentation de ses multiplexes pour le reste de l'année fiscale, misant sur les promotions, les réductions d'impôts fédérales et un contenu solide pour attirer les cinéphiles, a déclaré un cadre supérieur à Reuters lundi.

Une série de films à succès - tant à Hollywood qu'à Bollywood - a amélioré les perspectives en 2025 pour les exploitants de multiplexes, dont PVR Inox, qui a enregistré un record de fréquentation au cours du trimestre juillet-septembre, avec une augmentation de 15 % en glissement annuel pour atteindre près de 45 millions de personnes.

PVR Inox est né de la fusion des labels PVR et Inox au début de 2023.

La fréquentation élevée devrait se poursuivre jusqu'en mars 2026, soutenue par la réduction de la taxe sur les produits et services décidée par le gouvernement, a déclaré le directeur exécutif Sanjeev Bijli lors d'une interview accordée à Reuters. Il a également cité les perspectives de sorties à venir telles que le film hollywoodien "Wicked: For Good", "Avatar: Fire and Ash" et des films indiens comme "Tere Ishk Mein" et "Dhurandhar".

"Le programme des films est très bon... Je pense que nous sommes optimistes et soutenus par le fait que la réduction de la TPS a donné aux gens une propension supplémentaire à dépenser pour des films", a déclaré M. Bijli.

M. Bijli s'attend à ce que les dépenses par personne pour la nourriture et les boissons augmentent de 4 à 6 % d'octobre à mars - une estimation qu'il qualifie de "prudente", après une croissance de 3,6 % au cours de la première moitié de l'année fiscale.

L'année précédente, la fréquentation des salles de cinéma avait été mise sous pression par la faiblesse des dépenses urbaines , une liste inégale de superproductions et la concurrence croissante des sites de streaming tels que Netflix

NFLX.O et Amazon AMZN.O Prime.

Pour reconquérir le public, PVR a rediffusé des films populaires plus anciens tels que "Silsila" et "Jab We Met" de Bollywood. La société propose également des billets à prix réduit le mardi, à partir de 92 roupies (1,05 $).

Le revenu annuel total de PVR Inox a chuté de 5 % pour atteindre 58,75 milliards de roupies au cours de l'exercice fiscal qui s'est achevé en mars 2025. M. Bijli a déclaré qu'il s'attendait à ce que la baisse des recettes s'inverse.

"Ce ne sera certainement plus comme l'année dernière... il semble que ce soit une bonne année."

(1 $ = 87,8950 roupies indiennes)