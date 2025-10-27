 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 238,03
+0,15%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le groupe indien PVR Inox vise un record de fréquentation trimestrielle grâce à une solide liste de films et à des réductions d'impôts
information fournie par Reuters 27/10/2025 à 15:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Hritam Mukherjee

Le groupe indien PVR Inox PVRL.NS s'attend à un record trimestriel de fréquentation de ses multiplexes pour le reste de l'année fiscale, misant sur les promotions, les réductions d'impôts fédérales et un contenu solide pour attirer les cinéphiles, a déclaré un cadre supérieur à Reuters lundi.

Une série de films à succès - tant à Hollywood qu'à Bollywood - a amélioré les perspectives en 2025 pour les exploitants de multiplexes, dont PVR Inox, qui a enregistré un record de fréquentation au cours du trimestre juillet-septembre, avec une augmentation de 15 % en glissement annuel pour atteindre près de 45 millions de personnes.

PVR Inox est né de la fusion des labels PVR et Inox au début de 2023.

La fréquentation élevée devrait se poursuivre jusqu'en mars 2026, soutenue par la réduction de la taxe sur les produits et services décidée par le gouvernement, a déclaré le directeur exécutif Sanjeev Bijli lors d'une interview accordée à Reuters. Il a également cité les perspectives de sorties à venir telles que le film hollywoodien "Wicked: For Good", "Avatar: Fire and Ash" et des films indiens comme "Tere Ishk Mein" et "Dhurandhar".

"Le programme des films est très bon... Je pense que nous sommes optimistes et soutenus par le fait que la réduction de la TPS a donné aux gens une propension supplémentaire à dépenser pour des films", a déclaré M. Bijli.

M. Bijli s'attend à ce que les dépenses par personne pour la nourriture et les boissons augmentent de 4 à 6 % d'octobre à mars - une estimation qu'il qualifie de "prudente", après une croissance de 3,6 % au cours de la première moitié de l'année fiscale.

L'année précédente, la fréquentation des salles de cinéma avait été mise sous pression par la faiblesse des dépenses urbaines , une liste inégale de superproductions et la concurrence croissante des sites de streaming tels que Netflix

NFLX.O et Amazon AMZN.O Prime.

Pour reconquérir le public, PVR a rediffusé des films populaires plus anciens tels que "Silsila" et "Jab We Met" de Bollywood. La société propose également des billets à prix réduit le mardi, à partir de 92 roupies (1,05 $).

Le revenu annuel total de PVR Inox a chuté de 5 % pour atteindre 58,75 milliards de roupies au cours de l'exercice fiscal qui s'est achevé en mars 2025. M. Bijli a déclaré qu'il s'attendait à ce que la baisse des recettes s'inverse.

"Ce ne sera certainement plus comme l'année dernière... il semble que ce soit une bonne année."

(1 $ = 87,8950 roupies indiennes)

Valeurs associées

AMAZON.COM
227,5050 USD NASDAQ +1,47%
NETFLIX
1 089,7100 USD NASDAQ -0,45%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une femme marche dans Wall Street à New York
    Wall Street ouvre en hausse, optimisme quant aux négociations commerciales
    information fournie par Reuters 27.10.2025 15:23 

    La Bourse de New York a ouvert en hausse mardi, à des niveaux records, les anticipations d'un accord commercial entre la Chine et les États-Unis ayant favorisé l'appétit pour le risque dans une semaine qui s'annonce chargée, avec la publication des résultats des ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 13 octobre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street portée par l'hypothèse d'une détente commerciale
    information fournie par AFP 27.10.2025 15:20 

    La Bourse de New York évolue en hausse lundi, soutenue par la perspective d'un accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine, à l'entame d'une semaine marquée par la réunion de la Réserve fédérale (Fed) et de nombreux résultats d'entreprises. Vers 14H05 GMT, ... Lire la suite

  • France Télévisions et TF1 se sont élevés lundi contre le lancement de Free TV, offre de "streaming" gratuite de l'opérateur Free qui reprend leurs chaînes et contenus "sans concertation préalable" et sans rémunération ( AFP / Martin LELIEVRE )
    Lancement de Free TV: France TV et TF1 dénoncent une "initiative unilatérale"
    information fournie par AFP 27.10.2025 15:14 

    France Télévisions et TF1 se sont élevés lundi contre le lancement de Free TV, offre de "streaming" gratuite de l'opérateur Free qui reprend leurs chaînes et contenus "sans concertation préalable" et sans rémunération. "Cette méthode brutale et unilatérale témoigne ... Lire la suite

  • L'Eurofighter Typhoon a été développé par un consortium rassemblant Royaume-Uni, Italie Allemagne et Espagne (illustration) ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Avions de chasse : comment la Turquie s'est tournée vers l'Eurofighter
    information fournie par Boursorama avec Media Services 27.10.2025 15:04 

    Evincée du programme F-35, Ankara a choisi le chasseur européen multirôle pour maintenir ses capacités aériennes avant l'arrivée du KAAN, son avion de 5e génération encore en développement. Confronté aux limites de sa coopération militaire avec les Etats-Unis, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank