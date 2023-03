LE GROUPE ICAPE diversifie ses sources d’approvisionnement et investit dans son réseau d’usines

Fontenay-aux-Roses, France, 17h45 CET, le 23 mars 2023 – Le Groupe ICAPE (code ISIN : FR001400A3Q3 – mnémonique : ALICA), distributeur technologique mondial de cartes de circuits imprimés (« PCB »), présente sa stratégie de sourcing hors Chine, reposant sur la diversification des sources d’approvisionnement et le développement de l’outil industriel.



Le sourcing constitue l’une des forces majeures développées par le Groupe ICAPE au fil des années. Avec un réseau d’usines chinoises composé de plus de 80 partenaires et d’un bureau de service local de 250 employés dédiés au suivi de ses commandes, au contrôle qualité et à la logistique, le Groupe est en mesure de proposer à ses clients un accompagnement global pour l’approvisionnement de tous types de technologies de circuits imprimés et de pièces techniques.