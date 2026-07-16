Le groupe Hyundai Motor va devenir l'unique propriétaire de Boston Dynamics grâce au rachat des parts détenues par SoftBank

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Boston Dynamics deviendra une filiale à 100 % du groupe Hyundai Motor

* Hyundai Motor Group va racheter une participation d'environ 10 % à SoftBank

* Cet accord donne à Hyundai une plus grande marge de manœuvre vis-à-vis de Boston Dynamics

(Ajout d'informations contextuelles sur la grève, l'évolution du cours de l'action et les commentaires d'analystes tout au long de l'article) par Heekyong Yang et Heejin Kim

Le groupe Hyundai Motor a annoncé jeudi son intention de faire de la société américaine de robotique Boston Dynamics une filiale à 100 % en rachetant la participation d'environ 10 % détenue par SoftBank Group

9984.T , une opération qui, selon lui, l'aidera à déployer des technologies robotiques de pointe dans l'ensemble de ses activités.

Les termes de l'accord n'ont pas été divulgués.

Les médias locaux ont rapporté le mois dernier que la transaction s’élèverait probablement à environ 500 milliards de wons (335 millions de dollars).

Cette opération devrait offrir au groupe Hyundai Motor une plus grande flexibilité stratégique dans la gestion de Boston Dynamics, permettant ainsi au constructeur automobile de prendre des décisions à long terme en matière d’investissements, de stratégie commerciale et d’une éventuelle introduction en bourse.

L'ESSOR DE LA ROBOTIQUE SE HEURTE AUX TENSIONS SOCIALES

Hyundai prévoit de commencer à déployer Atlas, le robot humanoïde de Boston Dynamics , dans une usine de fabrication en Géorgie à partir de 2028.

Dans un premier temps, le robot se chargera de tâches de séquencement des pièces, son rôle devant probablement s’étendre à un éventail plus large de processus de fabrication, y compris l’assemblage de composants d’ici 2030.

Cette acquisition intervient également alors que le syndicat sud-coréen de Hyundai Motor a intensifié ses actions syndicales dans le cadre des négociations salariales annuelles, après avoir organisé des grèves partielles de deux heures du lundi au mercredi et annoncé son intention de mener des grèves de quatre heures du 20 au 22 juillet, selon l’agence de presse Yonhap.

Le syndicat a exigé que l’entreprise consacre 30 % de son résultat net aux primes et garantisse la sécurité de l’emploi, soulevant des inquiétudes quant à l’adoption croissante de la robotique et de l’intelligence artificielle sur les chaînes de montage.

Le troisième constructeur automobile mondial – avec sa filiale Kia Corp 000270.KS , qui développe également des robots humanoïdes – semble envisager de remplacer les travailleurs humains par de nouvelles technologies, a déclaré un responsable syndical.

Selon le syndicat, environ 2 000 des 24 676 salariés syndiqués de Hyundai devraient prendre leur retraite chaque année en moyenne d’ici 2032. Si l’entreprise ne recrute pas de nouveaux salariés, les effectifs syndicaux chuteraient de près de 10 000 personnes, soit environ 40 % des effectifs actuels, d’ici 2032, a précisé le syndicat.

Hyundai a acquis une participation de 80 % dans Boston Dynamics en 2021.

LE MARCHÉ SE CONCENTRE SUR LA VALORISATION

L'annonce de jeudi n'a apparemment eu que peu d'impact immédiat sur les actions de Hyundai Motor 005380.KS , les investisseurs se concentrant plutôt sur ce que cette transaction impliquait quant à la valorisation de Boston Dynamics.

Selon les analystes, les investisseurs s’attendaient à ce que le rachat de la participation restante de SoftBank apporte davantage de clarté sur la valorisation de Boston Dynamics et puisse potentiellement servir de catalyseur pour le cours de l’action du constructeur automobile.

Shin Yoonchul, analyste chez Kiwoom Securities, a déclaré que le prix de la transaction impliquait une valorisation d’environ 5 000 milliards de wons pour Boston Dynamics. Les conditions financières de l’accord n’ont pas été divulguées.

M. Shin a ajouté que la réaction modérée du marché suggérait que les investisseurs s’interrogeaient sur le bien-fondé de la valorisation précédemment attribuée à l’entreprise de robotique, plutôt que de considérer l’opération comme un rachat par le groupe Hyundai Motor de la participation de SoftBank à un prix réduit.

Il a ajouté que l’action Hyundai aurait pu réagir plus positivement si la société avait exercé son option d’achat, qui devient exerçable le 21 juillet, à un prix d’exercice plus élevé, car cela aurait impliqué une valorisation plus élevée de Boston Dynamics. Au lieu de cela, l’opération a supprimé ce que les investisseurs considéraient comme un catalyseur à court terme pour une réévaluation de la société de robotique.

L'action Hyundai Motor a chuté de plus de 30 % depuis que les médias locaux ont rapporté pour la première fois le mois dernier que le constructeur automobile prévoyait de racheter la participation restante de SoftBank dans Boston Dynamics. Jeudi, l'action Hyundai Motor a clôturé en baisse de 2,1 %, contre un recul de 6,4 % pour l'indice de référence KOSPI .KS11 .

(1 $ = 1 484,8000 wons)