Le groupe GEO en hausse après l'obtention d'un contrat ICE de 121 millions de dollars

22 décembre - ** Les actions de l'opérateur de prisons privées GEO Group GEO.N en hausse de 1,8% à 16,21 $ avant le marché

** L'unité BI Inc de la société remporte un contrat avec l'U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) pour des services de recherche de personnes disparues ** Le contrat de deux ans , qui entrera en vigueur le 16 décembre 2025, devrait rapporter 121 millions de dollars

** Les services de recherche de personnes comprennent la recherche améliorée de la localisation, la vérification des données et l'observation physique pour les personnes non détenues par le gouvernement fédéral

** George C. Zoley, président exécutif, déclare que l'accord élargit les services de la société pour l'ICE, en s'appuyant sur une relation de 21 ans

** A la dernière clôture, l'action GEO a baissé de 42,8 % depuis le début de l'année