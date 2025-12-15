Le groupe Frontier nomme James Dempsey directeur général par intérim

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Frontier Group Holdings ULCC.O , société mère de Frontier Airlines, a déclaré lundi qu'elle a nommé le président de la compagnie, James Dempsey, au poste de directeur général par intérim.