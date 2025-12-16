Le groupe Frontier chute après le départ de son directeur général Barry Biffle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 décembre - ** Les actions de la compagnie aérienne américaine Frontier Group ULCC.O ont baissé de 1,4 % à 5,68 $ après la cloche ** La société annonce le départ de son directeur général de longue date, Barry Biffle, avec effet immédiat; il conservera un poste de conseiller jusqu'au 31 décembre

** Le président de la compagnie, James Dempsey, est nommé directeur général par intérim; il a supervisé les opérations commerciales, le service à la clientèle et la planification du transporteur depuis octobre 2023 ** La compagnie s'attend à ce que les résultats du quatrième trimestre soient conformes à ses prévisions antérieures

** À la dernière clôture, l'action a baissé de 19,3 % depuis le début de l'année